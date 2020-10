Superbike, risultato FP3 GP Francia 2020: Loris Baz guida la classifica, Rinaldi quarto nella classifica combinata

Si chiudono a Magny-Cours le prove libere 3 del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Dopo le due sessioni di ieri, condizionate dalla pioggia, i protagonisti hanno preso la via della pista per l’ultima sessione prima della superpole, in programma alle ore 11.00. Il padrone di casa Loris Baz ha fatto segnare il miglior crono in 1.48.707. L’alfiere di casa Yamaha ha preceduto di 420 millesimi il britannico Alex Lowes (Kawasaki) e di 741 l’americano Garrett Garloff (Yamaha). L’inglese Scott Redding (Ducati) completa la sessione odierna al nono posto, mentre non fa segnare tempi Jonathan Rea: il campione del mondo della Kawasaki non scende in pista durante l’ultima sessione delle prove libere del week end.

CLASSIFICA FP3 GP FRANCIA SUPERBIKE 2020

1 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’48.707 10 146,077 270,2

2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.127 0.420 0.420 7 145,515 273,6

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’49.448 0.741 0.321 7 145,088 268,9

4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’49.705 0.998 0.257 10 144,748 268,2

5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.110 1.403 0.405 9 144,216 268,9

6 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.421 2.714 1.311 6 142,519 260,5

7 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’51.491 2.784 0.070 4 142,429 262,4

8 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.046 3.339 0.555 10 141,724 246,8

9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’52.541 3.834 0.495 6 141,101 263,0

10 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’52.591 3.884 0.050 8 141,038 273,6

11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’52.653 3.946 0.062 7 140,960 263,6

12 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’53.057 4.350 0.404 10 140,457 263,6

13 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’53.324 4.617 0.267 7 140,126 257,4

14 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’53.892 5.185 0.568 7 139,427 253,8

15 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’54.644 5.937 0.752 7 138,512 252,0

16 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’54.682 5.975 0.038 8 138,466 251,4

17 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’56.224 7.517 1.542 8 136,629 263,6

————————————————– Out 107% in this Session ————————————————–

18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’56.703 7.996 0.479 6 136,068 259,2

19 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’57.198 8.491 0.495 9 135,494 240,8

20 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 5 234,0

21 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 0 251,4

Qualifying Lap Time (107% of 1’48.707): 1’56.317

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE

1 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’50.707 1’49.412 1’48.707 1’48.707 146,077 43

2 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.733 1’48.830 1’49.448 1’48.830 0.123

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.356 1’48.845 1’48.845 0.138 0.015 145,892 29

4 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’52.338 1’48.914 1’53.324 1’48.914 0.207 0.069 145,799 43

5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’52.114 1’49.552 1’49.127 1’49.127 0.420 0.213

6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’52.640 1’49.956 1’49.705 1’49.705 0.998 0.578 144,748 41

7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’50.995 1’49.717 1’49.717 1.010 0.012 144,732 32

8 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’52.177 1’49.899 1’52.591 1’49.899 1.192 0.182 144,493

9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’53.251 1’50.022 1’52.541 1’50.022 1.315 0.123 144,331

10 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’54.764 1’50.643 1’50.110 1’50.110 1.403 0.088 144,216 45

11 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’52.603 1’50.467 1’51.491 1’50.467 1.760

12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’51.320 1’50.926 1’52.653 1’50.926 2.219

13 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.569 1’50.959 1’51.421 1’50.959 2.252 0.033 143,112

14 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’53.799 1’51.187 1’53.892 1’51.187 2.480 0.228 142,819 45

15 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’53.675 1’52.388 1’52.046 1’52.046 3.339

16 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.341 1’52.274 1’53.057 1’52.274 3.567 0.228 141,436 51

17 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’53.815 1’52.485 1’54.682 1’52.485 3.778 0.211 141,171 43

18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’56.871 1’52.730 1’56.703 1’52.730 4.023 0.245 140,864 43

19 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.440 1’53.474 1’54.644 1’53.474 4.767 0.744

20 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’57.525 1’54.144 1’56.224 1’54.144 5.437 0.670

21 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 2’00.620 1’57.493 1’57.198 1’57.198 8.491 3.054 135,494 33

Foto:LaPresse