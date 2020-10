Superbike oggi, GP Francia 2020: orari superpole e gara-1, tv, streaming, programma

Si entra ufficialmente nel vivo del Gran Premio di Francia del Mondiale Superbike 2020. Il settimo appuntamento del campionato dedicato alle moto derivate di serie è pronto per gara-1, con in palio 25 punti che potrebbero davvero incidere a livello di classifica generale. Jonathan Rea vuole chiudere i conti e centrare il suo sesto titolo consecutivo in Superbike. Il portacolori della Kawasaki, infatti, comanda la classifica generale con 290 punti contro i 239 di Scott Redding. Saranno loro due a giocarsi l’intera posta in palio sul circuito di Magny-Cours dove meteo e basse temperature la fanno sempre da padrone.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Francia del Mondiale Superbike sarà trasmesso su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su SkyGo, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2020 – SUPERBIKE

Sabato 3 ottobre

Ore 9.00-9.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.25 Superpole – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00 Gara-1 GP Francia- diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Repliche Gara-1 su Sky Sport MotoGP (208): ore 17.15, 21.10, 23.15



Foto: Valerio Origo