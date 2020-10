Sci alpino: Lara Gut tre volte negativa al tampone. A Sölden ci sarà. E Holdener…

Arrivano buone notizie per Swiss-Ski, la Federazione elvetica, in ottica esordio stagionale di Coppa del Mondo a Sölden, previsto per le ragazze sabato 17 ottobre sulla pista Rettenbach, in Tirolo.

Secondo i media svizzeri Lara Gut-Behrami è risultata tre volte negativa ai tamponi effettuati dopo il 30 settembre, cioè una volta resa nota la positività del marito, Valon Behrami, centrocampista del Genoa. La campionessa ticinese, vincitrice della Coppa del Mondo assoluta nel 2015-2016, si è “ritirata” in quarantena nella sua casa di Udine. A breve Lara, in procinto proprio di partecipare all’opening stagionale, potrà tornare in squadra, esattamente da domenica 11 ottobre.

Loading...

Loading...

Resta da capire se sul Rettenbach ci sarà o meno Wendy Holdener. La polivalente svizzera del canton Svitto sta mostrando quasi quotidianamente i suoi felici progressi attraverso i social, dopo la frattura alla testa del perone destro patita a causa di una caduta in allenamento, a Zermatt. Solo a inizio della prossima settimana, però, Holdener scioglierà le riserve sulla sua presenza o meno in ghiacciaio. Dove sono previste sicuramente, per il team femminile rossocrociato, Michelle Gisin, Lara Gut, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast (gradito ritorno) e Priska Nufer.

In caso di forfait per Holdener, ecco pronta Jasmina Suter.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

gianmario.bonzi@gmail.com

Twitter: @gianmilan76

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentaphoto