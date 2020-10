Sci alpino: Lara Gut negativa al tampone, si trasferisce a Udine. Behrami positivo

Lara Gut-Behrami è risultata negativa al tampone cui si è sottoposta nella giornata di ieri. La notizia è significativa perché proprio nella tarda serata di mercoledì 30 settembre il Genoa calcio ha aggiunto un nome alla lista dei 14 elementi della prima squadra che hanno contratto il COVID-19 dopo i tamponi effettuati negli scorsi giorni ed è quello di Valon Behrami, negativo in un primo tempo, ma ora positivo come altri 10 compagni e 4 membri dello staff. E Behrami è il marito della campionessa ticinese.

La società ligure ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Gut, secondo quanto si apprende da fonti svizzere, ha lasciato Genoa per precauzione quando la situazione è diventata problematica in casa dei rossoblù e si è trasferita momentaneamente a Udine, dove proseguirà la sua quarantena.

Potrebbe non essere a rischio la sua partecipazione alla prima gara della stagione, a Soelden, il 17 ottobre 2020, in gigante.

Foto: Pentaphoto