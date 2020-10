Sassuolo-Torino 3-3, Serie A 2020-2021: pareggio rocambolesco al Mapei Stadium. Gli emiliani rimontano nel finale e strappano un punto

Si è aperto con un anticipo spettacolare e rocambolesco il programma della quinta giornata di Serie A 2020-2021, che si è disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Sassuolo, secondo in classifica dopo quattro turni, non ha brillato particolarmente ritrovandosi sotto 1-3 per la seconda volta consecutiva anche se in questo caso (rispetto al 4-3 in trasferta col Bologna) la rimonta si è fermata sul 3-3 ed è valsa un solo punto. Gli emiliani allenati da Roberto De Zerbi restano comunque imbattuti con tre vittorie e due pareggi in cinque giornate ma falliscono il sorpasso momentaneo sulla capolista Milan, che si conferma quindi in testa al campionato in attesa di scendere in campo lunedì nel posticipo con la Roma. Pareggio amaro per il Torino, che almeno muove la sua classifica e si sblocca portando a casa il primo punto stagionale.

Partita subito a ritmi alti in quel di Reggio Emilia con diverse occasioni da entrambe le parti, ma è il Torino a passare in vantaggio al 33′ con il primo gol stagionale di Linetty su assist di Vojvoda. Il Sassuolo subisce il contraccolpo psicologico ma riesce ad andare all’intervallo sotto 0-1 senza appesantire ulteriormente il passivo. Nella ripresa i piemontesi continuano a creare molto e sfiorando il raddoppio per ben tre volte, prima di subire il gol del pareggio al 71′ da parte di Djuricic, alla seconda partita consecutiva in rete. Entrambe le compagini vogliono vincere ed il match si accende nel finale: Belotti e Lukic piazzano un uno-due micidiale dal 77′ al 79′ che porta il Toro sul 3-1, ma gli emiliani reagiscono ancora e rimontano impattando sul 3-3 a cinque minuti dal 90′ con le marcature di Chiriches e Caputo.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse