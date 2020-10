Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia verso la sfida all’Irlanda

Tutto pronto, si torna finalmente in campo. Riparte da dove si era interrotto il Sei Nazioni di rugby 2020: sabato 24 ottobre alle 16.30 l’Italia vola in Irlanda per sfidare i padroni di casa in uno dei due recuperi (match che non si sono in primavera giocati ovviamente a causa della questione Covid). Scelti da Franco Smith gli azzurri che affronteranno la trasferta irlandese, ufficializzata oggi la lista dei convocati che vede ben sei esordienti.

Questo l’elenco aggiornato dei giocatori convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)*

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby)*

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 25 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 8 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 23 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse