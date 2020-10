Rugby, Pro 14: il programma della seconda giornata

Si disputa tra venerdì e domenica la seconda giornata del Guinness Pro 14, il torneo celtico che vede in campo anche le Zebre di Parma e la Benetton Treviso. E saranno proprio i bianconeri federali a dare il via al secondo turno venerdì sera in trasferta contro i Newport Dragons.

Entrambe le formazioni arrivano da un brutto ko all’esordio, con le Zebre che hanno ceduto in casa 6-16 contro i Cardiff Blues al termine di un match in cui Canna e compagni non si sono mai riusciti a rendere pericolosi, vedendo così piano piano i gallesi scappare via nel punteggio. Più pesante, 35-5, il ko subito da Newport in casa dei campioni in carica del Leinster e ora entrambe le formazioni cercano una vittoria per raddrizzare l’avvio di stagione.

Ricca, invece, la programmazione di sabato, con quattro partite in programma. Si parte ancora una volta dal Galles, con gli Ospreys che ospitano l’Ulster. Situazione però esattamente opposta a quella di Newport, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento forti della vittoria in trasferta in casa dell’Edimburgo, mentre l’Ulster ha sofferto, ma ha avuto la meglio a Belfast contro la Benetton Treviso. Proprio i biancoverdi, con fischio d’inizio alle 18.15, saranno impegnati nel match d’esordio a Monigo contro la corazzata del Leinster in un’altra sfida durissima in questo avvio di stagione dei veneti.

Due i match in programma in serata. In Irlanda il Munster, forte del successo in trasferta di misura (27-30) contro gli Scarlets, ospita un Edimburgo ferito, scioccato dal ko all’esordio casalingo contro gli Ospreys e che rischiano di vedere la zona playoff già scappare via dopo 160 minuti di gioco. In contemporanea si gioca a Cardiff, dove i Blues cercano il bis contro il Connacht, con gli irlandesi di Galway usciti vincitori dalla sfida affascinante e combattuta contro i Glasgow Warriors nel primo turno.

Domenica, infine, sfida tra due grandi deluse dell’esordio. Cioè proprio i Glasgow Warriors che proveranno a sfruttare il fattore campo per trovare il primo successo, ma dovranno farlo contro i temibili Scarlets, feriti dal ko di misura subito contro il Munster. Fischio d’inizio alle ore 18.15 per il match che chiude la giornata. Ricordiamo che le due formazioni sudafricane, Southern Kings e Cheetahs, non scenderanno in campo prima di gennaio visti i problemi legati all’emergenza Covid-19.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS