Roland Garros, Trevisan-Swiatek: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Martedì 6 ottobre si giocherà Martina Trevisan-Iga Swiatek, quarto di finale del Roland Garros 2020. L’azzurra affronterà l’insidiosa polacca sul campo principale dello Chatrier nella capitale francese (tetto coperto). La toscana vuole continuare a sognare dopo aver eliminato in serie Coco Gauff, Maria Sakkari, Kiki Bertens e vuole proseguire la propria avventura nello Slam.

La nostra portacolori cercherà il colpaccio contro una ragazza capace di eliminare la quotata rumena Simona Halep. Il pubblico italiano spera nella magia della 26enne. Trevisan-Swiatek sarà il quarto incontro di giornata sulla terra rossa di Parigi (si inizierà alle ore 11.00), dunque bisognerà aspettare il tardo pomeriggio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Martina Trevisan-Iga Swiatek, quarto di finale del Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

TREVISAN-SWIATEK, QUARTO DI FINALE ROLAND GARROS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 6 OTTOBRE:

Quarto incontro dalle ore 11.00 (probabilmente attorno alle ore 17.00-18.00) Martina Trevisan vs Iga Swiatek

TREVISAN-SWIATEK, COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse