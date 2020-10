Roland Garros 2020: Travaglia sfida Nadal. Trevisan all’esame Sakkari. In campo anche Sinner, Sonego e Cecchinato

Prende il via oggi il terzo turno del Roland Garros 2020 che vedrà ben cinque italiani scendere in campo. Senza ombra di dubbio il match clou di giornata sarà quello tra Stefano Travaglia e Rafael Nadal. Per l’azzurro ci sarà bisogno di una vera e propria impresa per impensierire il maiorchino. Nonostante tutto è il giusto premio per il marchigiano che ha disputato un ottimo Slam superando nei turni precedenti due avversari ostici come Pablo Andujar e Kei Nishikori.

Decisamente meno complesso il match che attende Jannik Sinner che affronterà Federico Coria. Si tratta del primo incrocio tra i due. Il giovane altoatesino è sembrato in palla nei primi due turni dello Slam francese nei quali ha superato brillantemente David Goffin e Benjamin Bonzi. Il vincente di questa sfida agli ottavi troverà il trionfatore della partita tra Alexander Zverev e Marco Cecchinato. Il tedesco parte con i favori del pronostico ma il siciliano è stato autore di un ottimo torneo. Il numero 110 del ranking ATP sembra aver trovato la brillantezza dei giorni migliori e se quella di oggi sarà la giornata giusta potrà mettere in grande difficoltà il tedesco.

Si preannuncia un match molto spettacolare e ricco di colpi di scena quello tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz. L’azzurro dopo l’esordio balbettante contro Ernesto Gomez ha dimostrato di aver trovato il giusto feeling con la terra rossa francese nella partita contro Alexander Bublik. Tra i tennisti ci sono due precedenti che hanno visto trionfare in entrambi i casi lo statunitense ma si sono disputati sull’erba. Grande curiosità per la sfida tra Casper Ruud e Dominic Thiem. L’austriaco è uno dei favoriti alla vittoria finale anche se il norvegese è stata la grande sorpresa degli Internazionali d’Italia.

Chiamata all’impresa la sorprendente Martina Trevisan che giocherà contro Maria Sakkari. L’azzurra ha vinto nel secondo turno contro Cori Gauff e punta a stupire nuovamente il mondo. La greca nei primi due match dello Slam francese è sembrata molto in palla. Simona Halep, invece, si troverà di fronte Amanda Anisimova che l’anno scorso ha vinto con un netto 2-0. Nonostante tutto la rumena parte nettamente favorita.

Foto: Lapresse