Roland Garros 2020, risultati 5 ottobre tabellone femminile: Kenin, Kvitova e Siegemund ai quarti, rimandata Jabeur-Collins

Il tabellone femminile dell’edizione 2020 del Roland Garros non si è allineato completamente ai quarti oggi. A provocare lo sfasamento, infatti, è il rinvio alla mattina di domani del match tra la tunisina Ons Jabeur e l’americana Danielle Collins, originariamente programmato come secondo match sul Court Suzanne Lenglen, poi rinviato dalla pioggia. Le ragazze sono state mandate in campo, rispedite negli spogliatoi, prossime a giocare quasi alle 20, quindi spostate definitivamente a domani mattina con tutti gli altri incontri rimasti in programmazione o interrotti che invece scendono in campo regolarmente, tra Carreno Busta-Altmaier e singolari dei tornei junior.

La mattina parigina si apre con Petra Kvitova che conferma il suo ottimo momento. Il suo 6-2 6-4 ottenuto senza troppa fatica con la cinese Shuai Zhang segue la stessa linea dei tre match precedenti, tutti vinti senza dare un senso di dominio completo, ma sempre con una sensazione di controllo sull’incontro totale. Per la ceca è la seconda volta ai quarti a Parigi, oltre che tredicesima a livello Slam in generale; in particolare, per costanza questo suo 2020 è l’anno migliore da otto a questa parte, quando non vinse nessuno dei quattro tornei maggiori, ma raggiunse due semifinali, un quarto e un ottavo.

La ceca sfiderà ai quarti la tedesca Laura Siegemund, che arriva per la prima volta a questo punto del torneo, sempre più abituato a queste novità. Dopo un primo parziale lottato, la trentaduenne, che sta giocando il miglior tennis della sua vita, riesce a prendere il largo nel secondo contro la spagnola Paula Badosa, uscita alla fine sconfitta per 7-5 6-2. Tra questi due match, disputati contemporaneamente, e i successivi due passano diverse ore, un po’ perché il programma del Court Philippe Chatrier vede i match maschili nella parte centrale, un po’ perché la pioggia disturba per ore il Court Suzanne Lenglen e alla fine, contrariamente al resto delle partite che va avanti, Jabeur-Collins viene spostata a domani.

Fiona Ferro, ultima giocatrice rimasta a stimolare il tifo di Francia, cede subito un break contro Sofia Kenin; l’americana, però, finisce per disgregarsi a causa del nervosismo e cede tutti i successivi sei giochi, e con esso il set. I ruoli, complici un calo netto con la prima da parte della francese, quasi si invertono, così come il punteggio, con tanto di palla corta della numero 4 del seeding che forza il terzo. La musica però non cambia, con il 4-0 immediato di Kenin prima che Ferro, con tanta fatica, tenga il servizio nel quinto game. Si tratta però di un fuoco di paglia, perché l’americana chiude in fretta il discorso.

