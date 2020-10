Roland Garros 2020, risultati 1 ottobre tabellone femminile: fuori Karolina Pliskova, avanza Petra Kvitova

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros di tennis 2020, oggi, giovedì 1 ottobre, sono stati disputati gli ultimi sedici incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani scatteranno i sedicesimi di finale.

La bielorussa Aryna Sabalenka batte la russa Darya Kasatkina per 7-6 6-0, mentre la tunisina Ons Jabeur liquida la nipponica Nao Hibino per 7-6 6-4. La statunitense Danielle Rose Collins batte la danese Clara Tauson con il punteggio di 6-2 6-3, mentre l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco elimina la boema Kristyna Pliskova per 6-3 6-2.

La transalpina Fiona Ferro supera la kazaka Elena Rybakina con lo score di 6-3 4-6 6-2, mentre la romena Patricia Maria Tig batte la statunitense Christina McHale per 6-4 6-3. La romena Irina Maria Bara approfitta del ritiro della belga Alison Van Uytvanck quando comunque era in vantaggio per 6-1 4-0, mentre la statunitense Sofia Kenin batte la romena Ana Bogdan per 3-6 6-3 6-2.

La boema Petra Kvitova batte Jasmine Paolini on un duplice 6-3, mentre la canadese Leylah Annie Fernandez elimina la slovena Polona Hercog per 6-4 3-6 6-1. La transalpina Clara Burel supera l’altra slovena Kaja Juvan per 7-6 6-2, mentre la cinese Shuai Zhang elimina la transalpina Alizé Cornet per 6-4 7-6.

La croata Petra Martic batte la russa Veronika Kudermetova per 6-7 7-5 6-3, mentre il derby teutonico sorride a Laura Siegemund, che batte Julia Görges in rimonta per 1-6 6-1 6-3. L’iberica Paula Badosa Gibert batte la statunitense Sloane Stephens per 6-4 4-6 6-2, infine la lettone Jelena Ostapenko elimina la boema Karolina Pliskova per 6-4 6-2.

Foto: LaPresse