Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 6 ottobre

Con un’appendice mattiniera, sono al via i quarti di finale del Roland Garros 2020. Due sole nazioni hanno portato tra i, e le, migliori otto rappresentanti: l’Argentina e l’Italia, due delle storiche patrie del tennis su terra rossa.

Il programma verrà aperto dall’ottavo di finale che si sarebbe dovuto giocare ieri tra la tunisina Ons Jabeur e l’americana Danielle Collins, per poi proseguire in un andamento anomalo, perché questa volta si gioca solo sul Court Philippe Chatrier, a causa dei timori per la pioggia. Normalmente, infatti, il programma si divide tra Chatrier e Court Suzanne Lenglen. Ad aprire il programma dei quarti sono l’ucraina Elina Svitolina e l’argentina Nadia Podoroska, seguite dal connazionale di quest’ultima Diego Schwartzman e dall’austriaco Dominic Thiem. La chiusura è tutta italiana: Martina Trevisan cerca di diventare la terza qualificata a raggiungere una semifinale Slam contro la polacca Iga Swiatek, mentre Jannik Sinner, al debutto assoluto a Parigi, sfida l’uomo che ha costruito la fama di più grande di sempre sul rosso: Rafael Nadal.

Il Roland Garros 2020 vedrà la sua decima giornata partire dalle ore 11:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà le DIRETTE LIVE dei match italiani per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito il programma completo.

ROLAND GARROS 2020, QUARTI DI FINALE: ORDINE DI GIOCO

Court Philippe Chatrier Dalle ore 11.00

F Ons Jabeur (USA) (30)-Danielle Collins (USA) (Ottavi di finale)

F Elina Svitolina (UKR) (3)-Nadia Podoroska (ARG)

M Diego Schwartzman (ARG) (12)-Dominic Thiem (AUT) (3)

F Iga Swiatek (POL)-Martina Trevisan (ITA) (Q)

M Jannik Sinner (ITA)-Rafael Nadal (ESP) (2)

ROLAND GARROS 2020, TERZA GIORNATA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

