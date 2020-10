Roland Garros 2020, Martina Trevisan unica nel suo gioco: il dritto mancino fa sognare a Parigi

La storia di Martina Trevisan, finita al centro della scena per i risultati a Parigi in questo Roland Garros 2020, è diventata un esempio di tenacia e voglia di vivere. I suoi cinque anni lontani dai campi di gioco e la lotta contro l’anoressia sono argomenti ormai noti.

Quello di cui si parla poco è del fatto che Trevisan, sotto il profilo tecnico, è giocatrice unica o rara nel panorama internazionale in questo momento. Nel circuito WTA, infatti, le tenniste della nuova generazione hanno uno stile simile: rovescio bimane molto potente e l’uso costante della palla piatta con questo fondamentale. Martina, invece, ha nel dritto mancino il suo colpo migliore. Una soluzione che ha messo molto in difficoltà, nell’ultimo match, la top-10 Kiki Bertens, che le ha provate tutte per disinnescare lo schema di gioco della nostra portacolori, non potendo contare però su una grande mobilità sul campo.

Sotto questo profilo la sfida contro la polacca Iga Swiatek si preannuncia aperto a ogni risultato. Certo, la 19enne sta esprimendo un tennis di pregovole fattura, devastante nell’ultima sfida contro la n.2 del mondo Simona Halep, letteralmente asfaltata. Tuttavia, la partita con Martina di oggi avrà dei presupposti tecnici e psicologici diversi: le caratteristiche tecniche della toscana e il partire favorita di Swiatek portano a un nuovo spartito. Trevisan, da questo punto di vista, mettendo sulla terra rossa parigina la stessa aggressività vista finora potrebbe mettere in difficoltà l’avversaria, più potente ma meno varia. Ci godremo, quindi, uno spettacolo sul Philippe Chatrier. In questo contesto, l’azzurra ha la chance di diventare l’unica giocatrice a centrare le semifinali del Roland Garros, iniziando il proprio percorso dalle qualificazioni.

Foto: LaPresse