Roland Garros 2020, Martina Trevisan: “Non bisogna mai mollare, si deve cercare la luce: la luce c’è”

Martina Trevisan ha confezionato una vera e propria magia al Roland Garros 2020, sconfiggendo la quotata greca Maria Sakkari e qualificandosi agli ottavi di finale dello Slam transalpino. La toscana ha battuto la numero 24 del ranking WTA e si è così assicurata la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra battuta di Parigi. La 26enne è stata brava ad annullare un paio di match-point e a mettere in ginocchio una giocatrice decisamente più quotata di lei, numero 159 al mondo prima di questa settimana strepitosa.

Martina Trevisan, ora attesa dall’incrocio con l’olandese Kiki Bertens, ha raccontato in questo modo la sua prova: “Nel primo set ero un po’ confusa, i campi erano molto pesanti. Quando dovevo spingere un po’ di più con le palle pesanti sono andata in confusione e mi sono fermata con le gambe. Finito il primo set ho pensato che ero al terzo turno del Roland Garros e che valeva la pena provarci…. Il messaggio che posso dare dopo quanto mi è successo, è di non mollare mai e di cercare la luce. Perché la luce c’è”.

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport – World Copyright