Roland Garros 2020, Martina Trevisan: “Concentratevi sui vostri sogni, non mollate mai”

Ieri è stata la giornata di Martina Trevisan al Roland Garros 2020 di tennis: la qualificata azzurra giocherà i quarti di finale contro la polacca Iga Swiatek. Queste le sue dichiarazioni ieri a fine match ed in conferenza stampa dopo le vittorie sulla neerlandese Kiki Bertens in vista del prossimo turno.

Le prime parole di Martina Trevisan: “Credo in questo sogno e nei sogni. Ora sono nei quarti di finale al Roland Garros e non riesco a crederci. Sono onorata di giocare su questo campo, contro Kiki Bertens che è una giocatrice fantastica. Non so contro chi giocherò ai quarti di finale, ora mi rilasserò e poi penserò al prossimo match. Volevo ringraziare tutte le persone a casa che mi stanno scrivendo, vi sento vicinissimi anche se sono lontana. Non posso abbracciarvi tutti, ma è come se lo facessi“.

Loading...

Loading...

La chiave della vittoria contro Bertens: “Ho voluto provare la carta dell’aggressività, senza indugiare. Mi trovavo bene sul campo e lei è andata in sofferenza. Credo le abbia provate tutte per battermi. Il suo dritto è molto incisivo, ma da quella parte ho cercato di limitarla. Ci ha provato con la smorzata, ma per fortuna sono di gamba veloce. Mi è piaciuto chiudere con quel bel pallonetto“.

Tra vittoria e prossimo match: “Non ho visto dove sia andato, ma mi sono accorta che era buono dalla faccia che ha fatto lei. Ho vinto bene, la gioia è tanta. Il prossimo sarà un match duro, visto che Iga Swiatek ha battuto la numero 2 al mondo. Però ora vorrei godermi la vittoria con la Bertens perché penso che sia stato uno dei miei migliori match qui a Parigi“.

Una battaglia vinta con l’anoressia ed un messaggio per i giovani: “Quando ci penso, mi sento forte dentro, e questo mi tranquillizza. Occorre concentrarsi sui propri sogni, e non mollare mai. Sono quelli che ti tengono in vita. Concentratevi sui vostri sogni, non mollate mai e non rinunciate agli obiettivi“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse