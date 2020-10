Roland Garros 2020, Krawietz e Mies trionfano nella finale del doppio contro Pavic e Soares a Parigi

E’ stata la coppia formata da Kevin Krawietz e da Andreas Mies, testa di serie n.8 del tabellone, a trionfare nella finale del torneo di doppio maschile del Roland Garros 2020. Il duo teutonico ha avuto la meglio dell’accoppiata croata-brasiliana composta da Mate Pavic e da Bruno Soares (testa di serie n.7), prevalendo con il punteggio di 6-3 7-5. Un successo in 1 ora e 30 minuti di gioco per i n.8 del seeding che hanno giocato al meglio i punti importanti della sfida, spuntandola contro gli avversari e conquistando il titolo.

Nel primo set l’avvio è equilibrato e soprattutto i teutonici danno grande continuità col fondamentale del servizio. Alla prima occasione i tedeschi sfruttando alla grande la risposta, creando lo strappo decisivo nel quarto gioco. Mantenendo una grande velocità di crociera, Krawietz e Mies conquistano la prima frazione sullo score di 6-3, forti dell’80% dei quindici ottenuti con la prima di servizio e dell’80% dei punti con la seconda.

Nel secondo set Soares e Pavic cercano di riequilibrare le sorti del match, dopo aver salvato una palla break in apertura. I tedeschi sono bravi, però, ad annullare due palle break nel quarto gioco, rimanendo aggrappati alla propria battuta come si suol dire. Nella fase calda del parziale, come precedentemente, Krawietz e Mies la spuntano ai vantaggi contro il servizio dei rivali e, salvando due palle break nel gioco successivo, chiudono la sfida sul 7-5 con 4 ace, l’83% dei quindici conquistati con la prima e il 57% con la seconda.

Foto: LaPresse