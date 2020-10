Roland Garros 2020: il dominio di Iga Swiatek. Un trionfo da futura numero uno

Poland Garros. Il gioco di parole è fin troppo semplice ed è stato utilizzato in larga parte, ma mai come in questa edizione il Roland Garros è stato monopolizzato da una sola giocatrice. Iga Swiatek ha conquistato lo Slam parigino, anche se sarebbe meglio dire “ha dominato”. Un dominio assoluto quello della 19enne polacca, che ha lasciato le briciole alle avversarie nelle sette partite disputate.

I numeri del trionfo della polacca sono incredibili. Swiatek ha concesso solamente ventotto game alle rivali e solo oggi in finale Kenin è riuscita a vincere quattro game in un set, il massimo concesso ad un’avversaria dalla nativa di Varsavia. La polacca ha vinto senza senza concedere set, una cosa che non accadeva al Roland Garros addirittura dal 2007, quando Justine Henin bissò il successo della passata edizione; mentre bisogna tornare ancora più indietro al 1988 per trovare un minor numero di game concessi dalla vincitrice (Steffi Graf 20).

“Vinco uno slam o entro in Top-10 in due anni oppure mi ritiro e penso agli studi”, parole proprio di Iga Swiatek, che a questo punto avrà scelto cosa fare da grande. A Parigi si è presentata da numero 54 del mondo e ne uscirà da 17, conquistando il primo titolo Slam per la Polonia, riuscendo in quello che non ha mai fatto Agnieszka Radwanska, la prima grande tennista polacca a sfiorare la vittoria in un Major.

Una vittoria che apre ora il dibattito su dove Iga Swiatek potrà arrivare. Si comincia già a parlare di prossima numero uno e questa volta forse queste due parole sono ben pronunciate nei confronti della polacca. La qualità del tennis mostrato, la mentalità espressa in queste due settimane (non ha minimamente sentito la pressione alla prima finale) e soprattutto l’età sono tutti punti a suo favore. Certo il tennis femminile è imprevedibile, come dimostrano le nove campionesse diverse negli ultimi 14 Slam. Questa volta, però, non solo il Roland Garros, ma anche la WTA potrebbe aver trovato la sua regina.

Foto: LaPresse