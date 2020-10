Roland Garros 2020, Iga Swiatek è la prima finalista a Parigi: dominio della polacca contro Nadia Podoroska

Pronostici rispettati e nella semifinale delle “sorprese” del tabellone femminile del Roland Garros 2020 è la 19enne polacca Iga Swiatek (n.53 del mondo) a spuntarla contro l’argentina di origini ucraine Nadia Podoroska (n.131 WTA). Un dominio assoluto di Swiatek, archiviando la pratica in 1 ora e 12 minuti di partita sul punteggio di 6-2 6-1. La polacca ha staccato il biglietto per la prima Finale di uno Slam in carriera (senza perdere un set) e attende l’esito della seconda semifinale che vedrà opposte la settima testa di serie Petra Kvitova alla quarta Sofia Kenin, vincitrice nel 2020 degli Australian Open.

Nel primo set Swiatek fa capire le sue intenzioni dal secondo game. Dopo aver un po’ tribolato nel gioco d’apertura, la n.53 del ranking impone la propria legge, non dando a scampo all’avversaria coi propri colpi al rimbalzo. La polacca va sul 4-1, annullando una palla break nel quinto game e concedendo il bis nell’ottavo. Un break valso il 6-2 conclusivo della prima frazione nella quale Iga ottiene il 70% dei punti con la prima di servizio e il 73% con la seconda. Altrettanto convincente la ragazza polacca alla risposta con il 56% dei quindici conquistati contro la seconda dell’argentina.

Loading...

Loading...

Nel secondo set si presenta lo stesso spartito e Podoroska non riesce ad arginare la potenza della rivale. Il 4-0 pesante (due break) mette nelle condizioni migliori Swiatek, che può concedersi anche una “pausa” nel quinto game, subendo il parziale controbreak. Un piccolo passaggio a vuoto compensato dalla 19enne nativa di Varsavia nel gioco successivo. Il 6-1 finale pone fine alle ostilità, con la classe 2001 che mette insieme ben 23 colpi vincenti contro i soli 6 della rivale, mentre il numero di errori non forzati (20) è stato lo stesso. Dati che parlano chiaro sull’andamento del confronto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse