Roland Garros 2020: i match della giornata. Cinque match sul centrale, Sinner e Trevisan protagonisti con Nadal e Swiatek

Il Roland Garros 2020 entra nella sua fase più calda. Oggi, 6 ottobre, iniziano i quarti di finale dello Slam francese; a causa del maltempo che sta attanagliando i cieli di Parigi, tutti i match in programma verranno disputati sul Philippe-Chatrier, dotato di copertura. A conquistarsi la copertina della giornata è la sfida generazionale tra Jannik Sinner e Rafa Nadal, che chiuderà la giornata. L’azzurro ha disputato fino ad ora un torneo di ottima fattura, perdendo solo un set al cospetto di Alex Zverev. Ma ora cambia tutto, c’è di fronte il padrone di Parigi che dopo essere scivolato con Schwartzman a Roma ha ripreso la sua marcia da rullo compressore. Solo 23 game concessi agli avversari in quattro partite, ovviamente senza concedere un set. Nadal parte avanti, ma Sinner se la giocherà comunque. E se dovesse andar male, non cancellerà quanto fatto di buono dal nativo di San Candido.

L’altro quarto maschile della giornata, il terzo match in programma sullo Chatrier, vedrà invece una interessantissima sfida tra Diego Schwartzman e Dominic Thiem. Due tennisti che sembrano essersi mentalmente sbloccati con il conseguimento di grandi risultati nell’ultimo mese, leggasi finale di Roma (per l’argentino) e vittoria dell’US Open (per l’austriaco). Se dovessimo guardare soltanto i precedenti, Thiem è nettamente favorito avendo vinto sei volte su otto; ma Schwartzman viene da un torneo parigino fino ad ora immacolato, mentre il numero 3 al mondo ha faticato non poco contro la wild card Gaston, sconfitto in cinque set.

Loading...

Loading...

Nel torneo femminile gli occhi degli italiani saranno puntati su Martina Trevisan, impegnata nel quarto match della giornata. L’azzurra viene da un torneo fantastico e, dopo aver battuto la Bertens, incrocerà le racchette con la diciannovenne Iga Swiatek, che sta velocemente scalando le classifiche. La polacca nel turno precedente ha distrutto Simona Halep con il suo tennis muscolare, ma adesso sarà lei ad avere il favore del pronostico: riuscirà a contenere la pressione? Se la risposta sarà negativa, Martina vorrà sicuramente approfittarne per approdare alle semifinali del Roland Garros, traguardo inimmaginabile fino a otto giorni fa.

La seconda sfida sullo Chatrier vedrà invece impegnata l’ucraina Elina Svitolina, numero 3 del tabellone, contro la qualificata argentina Nadia Podoroska in un mezzo derby (origine ucraine per lei). Un’altra bella storia da scrivere? Certo, ma non come quella della Trevisan: la numero 131 al mondo ha incontrato solo una top 100 nella sua cavalcata ai quarti, Yulia Putintseva al secondo turno, e con la Svitolina il livello si alzerà notevolmente. Ad aprire la giornata sarà però l’ultimo ottavo di finale ancora in programma: Ons Jabeur, trentesima testa di serie, avrà alle spalle il tifo di tutta la Tunisia e del mondo arabo nella sfida con l’americana Danielle Collins, che nel turno precedente ha eliminato Garbine Muguruza, vincitrice del torneo nel 2016.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse