Roland Garros 2020, Alexander Zverev: “Ho fatto il test, è risultato negativo. Non c’era l’obbligo di indicare se ero malato o no”

Alexander Zverev ha comunicato di esser risultato negativo al test per verificare se avesse contratto il Covid-19. Il tedesco aveva riportato diversi sintomi che si potevano associare alla malattia che sta impegnando il mondo nella ricerca di un’adeguata cura, e lo aveva fatto capire chiaramente dopo il match perso negli ottavi del Roland Garros contro Jannik Sinner.

Ospite nel programma di Eurosport condotto da Boris Becker, Zverev ha dichiarato: “Ho fatto il test ed è risultato negativo. Mi sento meglio. Quella che ho avuto è stata un’influenza, la prendi anche se sei in una pandemia. Abbiamo giocato molti giorni al freddo e con la pioggia e il mio corpo era debole. Ho bisogno di riposare. Avevo difficoltà a respirare perché avevo la gola infiammata e il naso bloccato dopo una notte con la febbre“.

E a proposito della decisione di non informare l’equipe medica dei suoi sintomi: “Non c’era l’obbligo di indicare se ero malato o meno“. Da qui, come noto, la sua decisione di scendere in campo contro Sinner, match durante il quale, sul 4-1 in favore dell’italiano nel primo set, ha chiesto assistenza medica proprio in base ad alcuni dei sintomi che aveva.

Foto: LaPresse