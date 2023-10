Roberto Mancini sprofonda con l’Arabia Saudita: altra sconfitta e brividi verso le qualificazioni ai Mondiali

L’avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita si fa sempre più complicata. La Nazionale asiatica ha infatti perso contro il Mali per 3-1 nell’amichevole andata in scena a Portimao (Portogallo) e la faccia del tecnico marchigiano al termine dell’incontro era tutta un programma.

Gli uomini in verde sono incappati nella terza sconfitta in quattro partite disputate, il pareggio ottenuto pochi giorni fa contro la Nigeria sembra soltanto un’illusione. L’ex CT dell’Italia ha puntato su un 4-4-1-1 sperimentale, che però non ha funzionato nonostante la presenza di Kanno, Al Dawsari e Al Faraj, protagonisti pochi giorni fa contro la Nigeria.

La partita è stata sbloccata da Doumbia al 14′ e poi Traoré ha raddoppiato al 42′. Al Dawsari ha accorciato le distanze con un bel destro all’incrocio dei pali in avvio di ripresa, ma poi Sinayoko ha chiuso i conti al 71′. Roberto Mancini dovrà metterci una pezza perché dopo quattro amichevoli (1 vittoria e 3 sconfitte, 4 gol fatti e 9 subiti) si farà tremendamente sul serio: tra un mese inizieranno le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Arabia Saudita giocherà le prime due partite contro Pakistan e Giordania all’interno del gruppo G completato dal Tajistan. Le prime due classificate accederanno alla terza fase delle qualificazioni asiatiche.

Foto: Lapresse