Quando si corre il Giro d’Italia 2021? Le date e il calendario: si ritorna a pedalare in primavera!

Quando si correrà il Giro d’Italia 2021? Questa è la domanda che tanti appassionati di ciclismo si stanno facendo in queste ore, dopo la conclusione della Corsa Rosa con la rocambolesca vittoria del britannico Tao Geoghengan Hart nel duello finale con l’australiano Jai Hindley. La 104ma edizione della corsa a tappe sulle stade del Bel Paese è in programma da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio 2021. Queste sono le date previste all’interno del calendario World Tour presentato un paio di mesi fa dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Giro d’Italia dovrebbe dunque tornare a essere protagonista nella sua consueta collocazione in piena primavera, dopo che quest’anno è stato spostato ad autunno inoltatro a causa dell’emergenza sanitaria.

Naturalmente queste sono le intenzioni, con la speranza che la situazione globale torni presto alla normalità e che si possa gareggiare regolarmente nella prossima stagione. Ovviamente, nel caso di una rilevante impennata della curva epidemica e di un’eventuale nuova fase acuta della pandemia, l’UCI potrebbe essere costretta a ridisegnare il calendario. La Corsa Rosa si snoderà lungo 21 tappe e andrà in scena dopo le quattro Classiche Monumento che animano l’inizio della primavera (Milano-Sanremo il 20 marzo, Giro delle Fiandre il 4 aprile, Parigi-Roubaix l’11 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 25 aprile) e prima del Tour de France (26 giugno-17 luglio). La Grande Boucle precederà a sua volta le Olimpiadi (23 luglio-8 agosto), la Vuelta di Spagna (14 agosto-5 settembre), gli Europei (11-12 settembre), i Mondiali (18-26 settembre) e il Giro di Lombardia (9 ottobre).

QUANDO SI CORRE IL GIRO D’ITALIA 2021?

8-30 maggio 2021.

