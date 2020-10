Pattinaggio artistico: Kamila Valieva impressiona nello short alla seconda tappa della Coppa Di Russia. Terza Trusova

Kamila Valieva Show alla Megasport Arena di Mosca, impianto sportivo che ha ospita fino a martedì 13 ottobre la seconda tappa della Coppa Di Russia 2020, celebre competizione interna di pattinaggio artistico seguitissima da tutti gli appassionati sparsi per il mondo. In occasione dello short program individuale femminile la giovanissima atleta, ancora non eleggibile nella massima categoria in campo internazionale, ha dato una vera e propria lezione di pattinaggio alle avversarie, proponendo una prova di alto profilo tecnico completa su ogni versante.

L’atleta di Eteri Tutberidze infatti ha impressionato soprattutto per la qualità espressa, non solo per ciò che concerne gli elementi di salto presentati, ovvero il triplo flip, il doppio axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, ma anche per le trottole, tutte chiamate di livello 4 così come la sequenza di passi, e soprattutto nella pattinata: complicati gli ingressi, lodevoli le uscite, notevole la capacità di ricoprire l’intera superficie di ghiaccio. Una performance dunque di significativo valore che ha spinto la Campionessa Mondiale Junior in carica a toccare il punteggio di 85.10 (47.90, 37.20), numeri – lo ripetiamo e lo ripeteremo – da non prendere particolarmente in considerazione o in rapporto con le gare internazionali in quanto bisogna considerare la composizione della giuria, costituita ovviamente da soli giudici russi, e il sistema di punteggio in cui, a differenza delle competizioni ISU, vengono attribuiti dei bonus sugli elementi.

Staccata di cinque lunghezze si è aggiudicata la seconda posizione con 80.39 (45.79, 34.60) la compagna di allenamento (anche lei Junior) Daria Usacheva, anche lei autrice di una performance di grande bellezza, priva di sbavature e ornata dal doppio axel, dal triplo lutz singolo e da triplo flip/triplo toeloop. A ulteriori cinque punti di distanza si è invece piazzata l’attesissima Alexandra Trusova: la pattinatrice allenata da Evgeni Plushenko ha provato ad alzare l’asticella eseguendo il triplo axel, atterrandolo però con step out e con la mano sul ghiaccio, ruotando poi un triplo flip redarguito con la chiamata di filo non chiaro e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. A differenza delle prime due colleghe citate però, Trusova malgrado un leggero miglioramento rispetto ai Test di settembre ha mostrato alcune lacune sul profilo delle skating skills e, soprattutto, nelle trottole, evidenziando uno squilibrio importante con le atlete della Sambo 70 ben accentuato dal punteggio, ovvero 75.77 (40.81, 34.90). Una differenza che può sembrare eccessiva ma, per quanto sfoggiato oggi in pista, giusta. Ma nel programma libero, come sappiamo, può succedere di tutto.

In campo maschile qualche sbavatura per i due pattinatori più attesi Alexander Samarin e Petr Gumennik, rispettivamente al quarto e al quinto posto con 82.77 (39.47, 44.30) e 79.51 (40.16, 41.13): Il primo ha perso punti preziosi a causa di una caduta nel quadruplo toeloop; un triplo rittberger chiamato sottoruotato nella combinazione con il triplo lutz e un arrivo sul ghiaccio nel quadruplo salchow ha invece rallentato la corsa del secondo. A posizionarsi provvisoriamente al comando è stato invece Evgeny Semenko, il quale con un programma pulito composto dal quadruplo salchow, dal triplo axel e dal triplo flip combinato con il triplo toeloop si è imposto con 85.83 (45.03, 40.80) superando di due punti Artyom Kovalev che, con 83.85 (44.75, 39.10) ha confermato il buono stato di forma già emerso in occasione della prima tappa. Bene anche Artyom Lezheev, al momento terzo con 83.32 (43.72, 39.60).

Nelle coppie d’artistico tutto facile per Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, i quali con una prova positiva da 71.97 (38.33, 33.64) hanno regolato senza particolari patemi gli unici avversari Yasmina Kadyrova-Ivan Balchenko, secondi con 64.69 (35.49, 29.20). In danza rispettando a pieno i pronostici della vigilia hanno letteralmente dilagato i Campioni Europei Victoria Sinitsina-Nikita-Katsapaov, bravi a sfiorare i 90 punti con 89.52 (50.76, 38.76) grazie all’acclamatissimo programma della scorsa stagione pattinato su “Singing in the rain“. A distanza siderale hanno occupato la seconda posizione Annabel Morozov-Andrey Bagin che, con 77.03 (42.87, 34.16), si sono piazzati davanti a Ekaterina Mironova-Evgeny Ustenko, terzi con 60.42 (42.87, 34.16)

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Daria Pavlyuchenko / Denis KHODYKIN

Mosca, scuola secondaria №2 / – 71.97

Yasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO

Perm Territory, SSHOR "Start" / – 64.69

Perm Territory, SSHOR “Start” / – 64.69 2

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: International Skating Union (Figure Skating, Free Editorial Use)