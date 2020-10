Pattinaggio artistico: è addio tra Matteo Rizzo e l’allenatrice Franca Bianconi. L’annuncio sui social

View this post on Instagram

‼️ Purtroppo determinate situazioni non posso nascere e concludersi nello stesso luogo. Il mio rapporto di collaborazione con Franca Bianconi, la quale ringrazio enormemente per il lavoro svolto insieme e per gli anni passati insieme, è giunto al termine. Inoltre ringrazio anche la Società Sportiva Icelab per avermi ospitato nella propria struttura in quanto atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Il lavoro continuerà come non mai, e gli obiettivi rimarranno gli stessi. Dare sempre il meglio di se, e a volte per farlo bisogno fare un passo in più. A presto, Matteo.