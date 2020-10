Pallanuoto, Champions League 2020-2021: Pro Recco con Olympiacos e Jug

Si è alzato il sipario sulla Champions League 2020-2021 di pallanuoto: si è appena tenuto a Roma il sorteggio della fase a gironi con le dieci squadre, tra cui la Pro Recco, già certe di prendervi parte, e le ultime due che arriveranno dai preliminari in programma dall’11 al 15 novembre a Siracusa (Gruppo A con l’Ortigia) e Budapest (Gruppo B con il Brescia).

Potenzialmente, dunque potrebbero esservi tre italiane alla fase a gironi (chi verrà eliminato scenderà in Euro Cup): la LEN, che ha scelto di far disputare la regular season in tre concentramenti in cui giocare le dieci giornate in programma, ha scelto quali sedi dei primi concentramenti Ostia (Gruppo A) e Budapest (Gruppo B) per giocare le partite dal 14 al 17 dicembre (Girone A) e dal 15 al 18 dicembre (Girone B).

Nel Gruppo A, che giocherà le prime tre gare ad Ostia, la Pro Recco incontrerà gli ellenici dell’Olympiacos Piraeus, i croati dello Jug Croatia Osiguranje Dubrovnik, i tedeschi dello Spandau 04, i francesi del CN Marseille e la vincente del Gruppo A dei preliminari (che si giocherà a Siracusa, con l’Ortigia). Le prime quattro accederanno alla Final Eight.

Nel Gruppo B, che giocherà le prime tre gare a Budapest, ci sono i magiari dell’FTC-Telekom Waterpolo, i montenegrini dello Jadran Herceg Novi, i tedeschi della Waspo 98 Hannover, i georgiani della Dinamo Tbilisi, gli spagnoli dello Zodiac-Atletic Barceloneta e la vincente del Gruppo B dei preliminari (che si giocherà a Budapest, con il Brescia). Le prime tre accederanno alla Final Eight assieme ai teutonici della Waspo 98 Hannover, qualificati di diritto in quanto organizzatori della fase finale, prevista dal 3 al 5 giugno 2021.

Le sedi di secondo e terzo concentramento, dove si giocheranno le restanti sette gare della regular season, non sono ancora state rese note, ma si conoscono le date: secondo concentramento previsto dall’1 al 5 marzo (Girone A e Girone B), terzo concentramento in programma dal 19 al 22 aprile (Girone A) e dal 20 al 23 aprile (Girone B).

I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO A (prime tre giornate a Roma)

Spandau 04 (GER)

Olympiacos Piraeus (GRE)

Pro Recco (ITA)

CN Marseille (FRA)

vincente preliminari Gruppo A (a Siracusa, con l’Ortigia)

Jug Croatia Osiguranje Dubrovnik (CRO)

GRUPPO B (prime tre giornate a Budapest)

Jadran Herceg Novi (MNE)

Waspo 98 Hannover (GER)

Dinamo Tbilisi (GEO)

vincente preliminari Gruppo B (a Budapest, con il Brescia)

Zodiac-Atletic Barceloneta (ESP)

FTC-Telekom Waterpolo (HUN)

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS