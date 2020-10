Pagelle Midtjylland-Atalanta LIVE, Champions League 2020-2021

Torna la UEFA Champions League! Dopo la prima partecipazione nella sua Storia dello scorso anno, l’Atalanta partecipa anche all’edizione 2020-2021: la squadra di Giampiero Gasperini fa il suo esordio alla MCH Arena di Herning contro il Midtjylland. La Dea giunge in Danimarca per provare ad aprire bene il girone D della massima competizione europea: dopo la batosta di Napoli, i nerazzurri tornano in campo!

Segui con noi la DIRETTA LIVE delle pagelle del match tra Midtjylland e Atalanta valido per la prima giornata del girone D di UEFA Champions League 2020-2021!

PAGELLE MIDTJYLLAND-ATALANTA

Atalanta (3-4-1-2)

Marco Sportiello 6,5: l’estremo difensore bergamasco fa buona guardia sulle poche chance danesi ma si supera sul tiro affilato di Dreyer.

Loading...

Loading...

Rafael Toloi 6,5: l’ex Roma mette le toppe quando il compagno di reparto sbaglia, soprattutto sulla diagonale di destra.

Cristian Romero 6: il giocatore ex Juventus, dopo l’uscita al San Paolo non eccezionale, continua a soffrire in velocità le sgroppate avversarie. L’argentino però in attacco aiuta: suo l’assist dell’1-0.

Berat Djimsiti 6: normale amministrazione del difensore da sinistra in un zona di campo ben alimentata da Gosens.

Hans Hateboer 6,5: meno in spinta del laterale di sinistra, l’olandese sussiste i compagni in attacco con le sgroppate sulla destra.

Marten de Roon 6,5: come il compagno di reparto, è una spina nel fianco degli avversari danesi non dando mai la possibilità di ripartire.

Remo Freuler 6,5: lo svizzero fa filtro con inserimenti perfetti in avanti. Ottimo momento del #11 dopo i gol in nazionale. Il centrocampista sfiora il poker sfondando la difesa e provando a scartare il portiere: tiro a lato.

Robin Gosens 7: il tedesco è tra i più attivi tra i suoi: l’esterno sinistro sgroppa sulla fascia creando superiorità numerica continuamente. Si avvicina al gol con il sinistro diagonale e va vicino al guadagnarsi un rigore in avvio di gara.

Alejandro Gomez 6,5: l’argentino non è tra i migliori in questo avvio di gara tra i giganti scandinavi. Il #10 non trova continuità tra le linee ma dal nulla, come i grandi campioni, si sveglia e piazza il raddoppio con un gol sotto la traversa.

Luis Muriel 6,5: accanto al connazionale danza una meraviglia e si avvicina al gol a più riprese con due diagonali con il destro.

Duvan Zapata 8,5: il colombiano domina in attacco tra i giganti danesi. Il #91 porta a spasso i difensori e con un inserimento da urlo prende il palo che fa tremare gli avversari. Poi, si scatena come una forza della natura trovando il gol che sblocca la gara, serve il Papu e genera la parata poco precisa di Hansen sul 3-0.

All. Giampiero Gasperini 7,5: l’ex allenatore del Genoa si affida alla stessa difesa delle ultime uscite e due centrocampisti che fanno da schermo e filtro con le due punte pesanti schierate in avanti. La Dea regala calcio e incanta in un primo tempo dominante.

Midtjylland (4-2-3-1)

Hansen 6; Andersson 6, Sviatchenko 6, Scholz 6, Paulinho 5,5; Onyeka 6, Cajuste 5,5; Dreyer 6,5, Pione Sisto 6,5, Mabil 5,5; Kaba 6. All. Priske 6

Foto: Alfredo Falcone/ LaPresse