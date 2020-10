Pagelle Lazio-Inter, voti LIVE Serie A in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Lazio (3-5-2)

Strakosha, voto 6: per il momento è inoperoso il portiere biancoceleste.

Patric, voto 6: confermato in difesa, non rischia nulla per il momento.

Acerbi, voto 6: guida la difesa sin dai primi istanti.

Radu, voto 6: il romeno abbandona la gara dopo soli quindici minuti per problemi muscolari (dal 15′ Bastos)

Lazzari, voto 6,5: sgasa immediatamente sulla fascia destra creando occasioni per i compagni.

Milinkovic, voto 6: si fa vedere a centrocampo cercando di mettersi in moto con le sue lunghe leve.

Leiva, voto 6: gestisce con ordine questi primi momenti di gara

Luis Alberto, voto 6,5: va vicino al gol con un sinistro da dentro l’area di rigore.

Marusic, voto 6: per il momento resta coperto nella sua zona di competenza.

Correa, voto 5,5: manca l’impatto aereo con un buon pallone proveniente dal binario di destra.

Immobile, voto 5,5: per il momento fatica a trovare spazio e situazioni favorevoli, oscurato dalla difesa interista.

All. Simone Inzaghi, voto 6

Loading...

Loading...

Inter (3-5-2)

Handanovic, voto 6,5: si fa trovare pronto mettendo in angolo il primo pericolo proveniente dal tiro di Luis Alberto.

Skriniar, voto 5,5: si presenta rifilando un calcione a Immobile e rischiando subito l’ammonizione. Non il massimo i suoi primi minuti.

de Vrij, voto 6: il grande ex per ora non tradisce emozioni.

Bastoni, voto 6: attento nella sua zona di competenza da terzo di sinistra nel pacchetto arretrato.

Hakimi, voto 6: sornione l’inizio di partita del laterale marocchino.

Barella, voto 6: il “motorino” del centrocampo nerazzurro sta cominciando a macinare chilometri.

Gagliardini, voto 6: il suo compito è quello di schermare le avanzate biancocelesti e per il momento ci sta riuscendo.

Vidal, voto 6: inizio grintoso del cileno che ha continui dialoghi col suo allenatore.

Perisic, voto 6: il laterale croato sta trovando la sua posizione ideale sul binario di sinistra.

Lukaku, voto 6: l’attaccante principe dei nerazzurri sta iniziando a lavorare con le sue sponde e i suoi movimenti.

Lautaro, voto 6: in avanti è quello che, per il momento, crea di più coi suoi tagli e i suoi anticipi.

All. Antonio Conte, voto 6

15.00 SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO PER QUESTO LAZIO-INTER

14.57 Ecco le formazioni ufficiali del match

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale delle pagelle di Lazio-Inter, match della Serie A Tim 2020-21, tra poco le formazioni titolari.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse