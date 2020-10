Pagelle Juventus-Barcellona 0-2, Champions League: Morata il migliore, Dybala un fantasma all’Allianz Stadium

All’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Andrea Pirlo viene sconfitta 1-0 nel secondo incontro valido per il Gruppo G della Champions League 2020-2021. Decidono i gol di Dembelé al 14′ e di Leo Messi al 90′ su rigore. Una partita in cui il Barça ha sprecato diverse chance per rendere il passivo maggiore, ma nello stesso tempo Alvaro Morata non è stato troppo fortunato, viste le tre reti realizzate in fuorigioco. Barcellona, quindi, in vetta a punteggio pieno dopo due match, con la Vecchia Signora e la Dinamo Kiev con 3 punti. Di seguito le pagelle del confronto:

JUVENTUS

Szczęsny 6 – Non può nulla sulla conclusione di Dembelé, deviata da Chiesa, e sullo splendido rigore realizzato di Messi. Decisivo due volte in uscita bassa, salvando la Juve da una nuova capitolazione. Fortunato sui tiri di Griezmann: uno contro il palo e un altro fuori di pochissimo.

Cuadrado 5 – Incide poco l’esterno colombiano: in fase offensiva i suoi cross sono spesso fuori misura e soffre tremendamente le iniziative del Barça dalla sua parte, con un Pedri particolarmente ispirato.

Bonucci 5.5 – Toglie le castagne dal fuoco, su un erroraccio in rifinitura di Demiral, intervenendo alla disperata su Messi. Non brilla però come leader difensivo e i suoi movimenti sono condizionati da una forma precaria.

Demiral 5 – Ingenuità colossale nei primi minuti, su cui rimedia il compagno di reparto. Piedi ruvidi per il centrale bianconero e non sempre puntuale in copertura. Non una bella partita per il difensore turco, conclusa anzitempo per un’espulsione (doppia ammonizione).

Danilo 5 – A sinistra fa fatica e si vede: il mancino non è il suo piede e in due circostanze fallisce clamorosamente l’impatto corretto col pallone, vanificando occasioni potenziali. Dembelé, poi, nell’uno contro uno lo mette spesso in difficoltà per la differente velocità di passo.

Kulusevski 5 – Confusionario il centrocampista svedese: Pirlo gli cambia più volte fascia d’appartenenza, ma incide decisamente poco e non è preciso nelle scelte negli ultimi 20 metri. Appannato l’ex calciatore del Parma. Dal 75′ McKennie s.v.

Bentancur 6 – Diligente il centrocampista sudamericano nelle due fasi, ma mancano come il pane i suoi inserimenti senza palla. Una mancanza dettata anche dalla scelta dell’assetto tattico di Pirlo (4-4-2). Dall’82’ Arthur s.v.

Rabiot 5 – Un fantasma il giocatore francese: nessun contributo in costruzione e in interdizione. Troppo compassato in mediana, soffre la velocità dei trequartisti del Barça, costringendo i compagni a coprire i buchi lasciati. Dall’82’ Bernardeschi 5 – Impatto col match negativo, visto il rigore procurato.

Chiesa 5 – Frenetico e inconcludente l’esterno della Nazionale. Si dà un gran da fare ma perde tutti i duelli, non saltando mai l’uomo. Sente, forse, la partita più del dovuto e va spesso in confusione.

Dybala 5 – Nessuna giocata degna di nota dell’argentino: quando lui stecca, la Juve delude. Non trova mai la posizione in campo e non riesce ad appoggiarsi come vorrebbe a Morata, viste le linee di passaggio sempre sporcate dai rivali.

Morata 6.5 – Il migliore della compagine bianconera: fa sentire la sua presenza in area e realizza in tre circostanze, ma l’offside lo punisce. Conferma, comunque, di godere di un buon momento di forma, non supportato a sufficienza dalla squadra.

All. Pirlo 5.5 – Approccio troppo molle della compagine e scelte in mezzo al campo non convincono, specie l’impiego di un Rabiot simile a un ectoplasma. L’esame Barcellona non è stato superato.

BARCELLONA: Neto 6; Sergi Roberto 6.5, Araujo 6.5 (dal 46′ Busquets 6), Lenglet 6, Jordi Alba 6.5; Pjanic 6.5, de Jong 6.5; Dembelé 7 (Dal 65′ Ansu Fati 6), Griezmann 5.5 (Dall’88’ Junior), Pedri 7 (Dal 92′ Braithwaite); Messi 6.5. All. Koeman 6.5

Foto: LaPresse