NBA Finals 2020: tripla doppia di Lebron James e i Lakers conquistano il loro diciassettesimo anello

I Los Angeles Lakers vincono gara 6 delle NBA Finals 2020 e mettono la parola fine alla serie coi Miami Heat. I losangelini, con questo successo, raggiungono il 4-2 e conquistano ufficialmente il loro diciassettesimo anello. I gialloviola, così, tornano sul tetto della lega cestistica numero uno al mondo dieci anni dopo l’ultimo trionfo dell’era Kobe Bryant.

Questa gara sei non è sostanzialmente esistita. I Lakers sono entrati in campo con la voglia di mandare in archivio la stagione e portare a casa l’ennesimo titolo e hanno travolto gli Heat. Il 106-93 finale è un risultato financo bugiardo, figlio di un quarto periodo di puro garbage time. Dopo trenta minuti, infatti, i gialloviola erano avanti di ben 29 lunghezze e nell’ultimo periodo hanno allentato la presa, consci che il sodalizio della Florida non potesse più rientrare.

Il migliore in campo è stato un Lebron James che ha fatto registrare una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Si è rivelato fondamentale, inoltre, anche l’apporto, dalla panchina, di un Rajon Rondo da 19 punti con 8/11 dal campo. Per Miami il migliore è stato un Bam Adebayo da 25 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, mentre un affaticato Jimmy Butler non è riuscito a ripetere le prestazioni delle partite precedenti.

Lebron James, giunto al quarto titolo della carriera, il primo in maglia Lakers dopo aver già vinto l’anello con i Cleveland Cavaliers e con gli stessi Miami Heat, è stato nominato MVP delle finali. Il fuoriclasse dei Lakers, dunque, conquista per la quarta volta in carriera questo riconoscimento. Il 30 dicembre saranno 36 le candeline che spegnerà James, ma il Re ha dimostrato, una volta di più, di non voler ancora cedere il suo trono.

