NBA Finals 2020: LeBron e Davis incontenibili per Miami. I Lakers vanno sul 2-0

Tutto come da pronostico nella gara-2 delle NBA Finals 2020. I Los Angeles Lakers si portano sul 2-0 nella serie contro i Miami Heat dopo la vittoria per 124-114. Le assenze di Goran Dragic e Bam Adebayo avevano già indirizzato la partita in un certo modo, con Miami che si è trovata improvvisamente senza due giocatori fondamentali e con le rotazioni veramente cortissime. Dall’altra parte Los Angeles ha fatto valere il maggior peso offensivo, con i Lakers trascinati ancora una volta dalla coppia James-Davis.

LeBron ha chiuso la sua gara-2, sfiorando la tripla doppia, con 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Non da meno la prestazione di Davis, che ha messo a referto 32 punti e 14 rimbalzi. Doppia doppia anche per Rajon Rondo, che esce dalla panchina con 16 punti e 10 assist. Ammirevole davvero il cuore degli Heat, che hanno avuto la forza di rimontare parte dello svantaggio maturato nel primo tempo, arrivando comunque a contatto nei cinque minuti finali. Non è bastato un Jimmy Butler da 25 punti, 13 assist e 8 rimbalzi ed un meraviglioso Kelly Olynik da 24 punti.

Nel primo quarto Miami resta vicina e chiude sotto di sei punti (23-29) e rimane fino a metà seconda frazione al massimo a due possessi di ritardo. Il break decisivo dei Lakers arriva poco prima della pausa lunga, con LeBron e compagni che arrivano a toccare il +14 (68-54) al suono della seconda sirena.

Nel terzo quarto gli Heat cercano di rientrare e arrivano fino al -9, ma non riescono ad andare oltre. Los Angeles ha sempre comunque il pieno controllo del match ed entra negli ultimi cinque minuti della gara sempre con tre possessi pieni di vantaggio. Le energie di Miami, però, svaniscono e sono ancora James e Davis a far calare il sipario sull’incontro e ad avvicinare i Lakers sempre di più al titolo.

Questo il tabellino del match

LOS ANGELES LAKERS-MIAMI HEAT 124-114 (29-23, 39-31, 35-39, 21-21)

Lakers: James 33, Davis 32, Rondo 16

Heat: Butler 25, Olynyk 24, Herro 17

