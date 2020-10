NASCAR Xfinity Series, Justin Haley si conferma a Talladega e passa il turno

Justin Haley vince a Talladega la seconda prova dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Xfinity Series. Per l’alfiere di Kaulig Racing si tratta del terzo sigillo in carriera, il secondo in questo 2020 in questo particolare Superspeedway. La vittoria odierna permette al #11 di casa Chevrolet di passare il turno e di continuare la lotta per il titolo nel prossimo atto dei Playoffs.

La competizione si è aperta con il dominio da parte di Chase Briscoe. Il #98 di casa Haas ha siglato le prime due Stage in cui è stato molto abile a rintuzzare tutti gli attacchi degli avversari. Il primo colpo di scena di giornata è arrivato poco prima della fine della Stage 2 quando, durante un restart, Ross Chastain (Kaulig) è stato spinto a muro da Harrison Burton (Gibbs).

L’ultimo terzo della corsa si è aperto con un altro fatto inatteso. Durante l’ingresso in pit lane, Austin Cindric (Penske) ha perso il controllo della vettura ed è finito contro le barriere di protezione. Un errore clamoroso per il #22 di casa Penske che è stato costretto al ritiro.

La corsa, come prevedibile in un ovale così particolare come quello di Talladega (Alabama), si è incendiata nel finale. Chase Briscoe, dominatore incontrastato della competizione, ha terminato contro le barriere la prova dopo una spinta da parte di Noah Gragson. Dopo questo fatto, avvenuto a due giri dalla fine, la situazione in testa della corsa è cambiata a favore di Justin Haley. Quest’ultimo ha gestito Michael Annett (Jr Motorsport) ed ha potuto esultare a metà dell’ultimo giro in seguito ad un incidente nella pancia del gruppo, una situazione che ha neutralizzato la corsa prima dell’ingresso in curva 3-4.

Al momento sono due i piloti certi di un posto tra coloro che, a partire dal Kansas Speedway, si contenderanno il successo finale. Settimana prossima, all’interno del Charlotte Roval (North Carolina), scopriremo i restanti 6 protagonisti che continueranno i Playoffs 2020.

CLASSIFICA FINALE XFINITY SERIES A TALLADEGA

Justin Haley (Chevrolet) Michael Annett (Chevrolet) Ryan Sieg (Chevrolet) Noah Gragson (Chevrolet) Brandon Jones (Toyota)

Foto: LaPresse