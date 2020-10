NASCAR Cup Series, la pioggia blocca tutto per la seconda volta. Si corre domani

La NASCAR rinuncia per la seconda volta la seconda prova del ‘Round of 8’ dei Playoffs 2020. Dopo un primo rinvio per pioggia, gli organizzatori sono costretti a rimandare a domani l’Autotrader EchoPark Automotive 500. Martedì 27 ottobre a partire dalle 17.00 i protagonisti della Cup Series scenderanno in pista per completare la corsa, interrotta dopo 52 passaggi.

Lo slittamento odierno è stato condizionato, ancora una volta dalla pioggia. Ricordiamo infatti che, in caso di maltempo, non è possibile gareggiare negli ovali per ragioni di sicurezza.

Foto: LaPresse