MotoGP, Valentino Rossi: “Il warm-up non è andato benissimo, sarà una gara difficile a Le Mans per le temperature”

Non è stato un grande warm-up per Valentino Rossi quello del GP di Francia, sede di questo weekend del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans il più veloce stamane è stato Franco Morbidelli, in sella alla Yamaha Petronas, con il crono di 1’32″889 a precedere di 0″260 lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) e di 0″326 il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda).

Un turno che si è tenuto con temperature molto basse e quindi tutto da interpretare. Per il nove volte iridato il 12° tempo a 0″970 dal vertice. Una M1 molto instabile sul posteriore quella del “Dottore”, che denuncia qualche problema di troppo in accelerazione. In buona sostanza, le criticità che erano emerse nel corso del time-attack si sono confermate oggi. Ricordiamo che Valentino partirà alle ore 13.00 dalla decima casella. “Non è andata benissimo questa mattina, abbiamo problemi con la gomma posteriore. Speriamo nel pomeriggio di avere un feeling diverso, cercheremo di cambiare qualcosa sulla moto. Sarà una gara difficile, tanto dipenderà dalle temperature. Prove comparative tra due moto nel warm-up? Sì, abbiamo verificato alcune cose, ma non ci sono state sostanziali differenze“, le parole del campione di Tavullia ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse