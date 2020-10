MotoGP su TV8, GP Francia 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Grandissima attesa in quel di Le Mans in vista del Gran Premio di Francia 2020, nono atto stagionale del Mondiale MotoGP più bizzarro ed imprevedibile dell’ultimo decennio. Fabio Quartararo, leader del campionato, proverà ad allungare in classifica generale dopo aver stampato la pole position ed aver messo in mostra un passo davvero incoraggiante anche sulla lunga distanza. Ducati andrà però all’attacco a partire dallo start con quattro moto presenti nelle prime sette posizioni in griglia per provare a mettere in difficoltà specialmente le Yamaha di Quartararo e Vinales. Chiamati alla rimonta diversi possibili protagonisti come Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Joan Mir, tutti dotati di un buon ritmo per ambire potenzialmente alla top5.

Il Gran Premio di Francia 2020, nono round stagionale del Mondiale MotoGP, comincerà quest’oggi all’insolito orario delle 13.00 in quel di Le Mans e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile seguire la gara anche in chiaro su TV8 in differita dalle ore 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa odierna del Gran Premio di Francia 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 11 ottobre

ore 14.15, Moto 3, Gara, differita

ore 16.00, Moto GP, Gara, differita

ore 17.00, Moto 2, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Domenica 11 ottobre

ore 9.00-9.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 11.20, Moto 3, Gara, diretta

ore 13.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto 2, Gara, diretta

ore 15.40, Moto E, Gara 2, diretta

