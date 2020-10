MotoGP su TV8, GP Aragon 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 15.00 per la partenza di un fondamentale Gran Premio d’Aragon 2020, decimo e quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP 2020. La spettacolare lotta per il titolo iridato entra nella fase decisiva con quattro piloti racchiusi in 19 punti ancora tutti pienamente in lizza per la leadership di uno dei campionati più incerti e bizzarri di sempre. Fabio Quartararo, leader della generale, scatta oggi dalla pole position davanti alla Yamaha del suo futuro compagno di squadra Maverick Vinales e alla Honda LCR del britannico Cal Crutchlow. Fari puntati in ottica mondiale anche sulla Suzuki di Joan Mir, 6°, e sulla Ducati di Andrea Dovizioso, costretto a rimontare dalla 13ma piazzola in griglia.

Il Gran Premio d’Aragon 2020 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire le gare odierne anche in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 16.20. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un momento del decimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio Aragon 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA GP ARAGON 2020 MOTOMONDIALE

La programmazione in differita di TV8/HD

Domenica 18 ottobre

ore 16.20, Moto3, Gara, differita

ore 17.40, Moto2, Gara, differita

ore 19.20, MotoGP, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 18 ottobre

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

