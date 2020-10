MotoGP, GP Aragon 2020: orario d’inizio e come vedere in tv la gara

Oggi domenica 18 ottobre si disputa il GP di Aragon 2020, decima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Si preannuncia grande spettacolo su questo caratteristico tracciato dove va in scena un nuovo appuntamento dopo quelli di Barcellona e Le Mans per chiudere il trittico di inizio autuno.

Fabio Quartararo scatterà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria per allungare in testa alla classifica del Mondiale. Alle spalle del transalpino ci sono l’altra Yamaha di Maverick Vinales e l’inattesa Honda di Cal Crutchlow. Il leader del campionato vuole guadagnare terreno su Joan Mir e su Andrea Dovizioso, costretto a rimontare dalla sesta e dalla tredicesima piazzola. Attenzione a Franco Morbidelli che dal quarto posto può puntare a un bel risutato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Aragon 2020, decima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8.

GP ARAGON MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 18 OTTOBRE:

10.00-10.20 Moto3, warm up

10.30-10.50 Moto2, warm up

11.00-11.20 MotoGP, warm up

12.00 Moto3, gara

13.20 Moto2, gara

15.00 MotoGP, gara

GP ARAGON MOTOGP 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) di warm-up e gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) dei warm-up di tutte le classi e gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Differita tv su TV8 delle gare di tutte le classi: 14.05 la Moto3, 15.20 la Moto2, 17.05 la MotoGP.

