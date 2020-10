MotoGP, Franco Morbidelli: “Siamo veloci e costanti nonostante il freddo. Una Yamaha ufficiale nel 2021? Farò di tutto per meritarmela”

Franco Morbidelli è stato uno dei protagonisti della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Aragona. Il venticinquenne del Team Yamaha Petronas ha concluso in terza posizione la classifica combinata dei tempi, proponendosi come uno dei candidati al podio per la gara di domenica. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Morbido ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della Free Practice 2.

“Oggi è andata molto bene, è stato un venerdì davvero positivo. Siamo partiti molto forte e questo è sicuramente importante. Le condizioni sono difficili, fa molto freddo, quindi bisogna stare attentissimi quando si scende in pista, perché i primi giri sono molto pericolosi e bisogna capire quando tirare al momento giusto. Comunque, quando riusciamo a scaldare gli pneumatici, abbiamo visto che siamo molto veloci e molto costanti, quindi si può essere contenti”.

È stato poi chiesto a Franco quali potranno essere le mescole per la gara, visto che oggi le Yamaha hanno girato usando la morbida all’anteriore e la media al posteriore. “Sinceramente dobbiamo vedere come evolverà il meteo. Al momento la soft all’anteriore è una scelta forzata. Non credo valga solo per noi, ma sia un discorso generalizzato a tutti i team. Se le temperature dovessero salire, allora anche la media potrebbe diventare un’opzione, ma al momento ribadisco che davanti la morbida è obbligata. Invece al posteriore c’è più scelta e dobbiamo ancora decidere se puntare sulla soft o sulla media”.

Infine, alla luce dell’annuncio Honda di voler affidare anche a Takaaki Nakagami una moto ufficiale per il 2021, è stato domandato a Morbido se non vi siano possibilità anche per lui di avere per le mani una Yamaha ufficiale il prossimo anno. La risposta di Franco è stata eloquente: “Non credo che mi manchi molto per meritarmi una Yamaha pienamente ufficiale. Però, non è una questione di merito. In questo momento ci sono altre dinamiche in gioco. Quindi, da parte mia, devo solo stare zitto e continuare a pedalare con quello che ho, sapendo qual è il mio valore e quello che merito, cercando di dimostrarlo anche a chi di dovere e chi prende decisioni”.

Foto: Shutterstock