MotoGP, Franco Morbidelli: “Aragon è una pista che adoro, qui ho vinto nel 2017 in Moto2 e mi aspetto di essere veloce”

C’è grandissima voglia di riscatto dopo un weekend estremamente difficile da parte di Franco Morbidelli, reduce da una caduta che lo ha messo fuori causa nell’ultimo GP di Francia sul bagnato e quindi molto motivato in vista del Gran Premio di Aragon 2020, decima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del Team Yamaha Petronas ha un buon rapporto con il Motorland, circuito che lo ha visto trionfare nel 2017 durante la sua cavalcata verso il titolo iridato in Moto2. Purtroppo le caratteristiche della sua M1 non dovrebbero sposarsi al meglio con quelle del lay-out aragonese, ma ci sono molte variabili legate al meteo che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Morbidelli si trova al momento in sesta piazza nel Mondiale, con un distacco di 38 punti dal suo compagno di squadra Fabio Quartararo che guida la classifica.

“Aragón è una pista che adoro, questo fine settimana mi aspetto di essere veloce – dichiara l’italo-brasiliano al sito ufficiale del Team Petronas in vista del primo dei due appuntamenti previsti ad Alcañiz – Qui ho vinto nel 2017 quando ero in Moto2 e penso che possiamo fare davvero un buon lavoro. È un peccato che non ci arriviamo con risultati positivi dalla Francia, ma siamo stati super veloci a Le Mans e dobbiamo portare questo sprint con noi ad Aragón nel fine settimana. Non credo che dovremmo cambiare molto sulla moto, ma ovviamente dobbiamo vedere come saranno le condizioni. Penso comunque che sarà un buon GP per noi“

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse