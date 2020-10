MotoGP, Danilo Petrucci: “Non abbiamo risolto i nostri problemi e forse ce li terremo”

Bilancio indubbiamente negativo in casa Ducati al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Teruel 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale, dopo aver faticato anche lo scorso weekend sempre al MotorLand di Alcañiz in occasione del GP di Aragon, ha chiuso il venerdì al di fuori della top10 della classifica combinata con tutte le moto presenti in griglia. Per quanto riguarda il team ufficiale vanno registrate le grandi difficoltà di Danilo Petrucci, 14° al mattino e 17° nella sessione pomeridiana a testimonianza di un feeling mai realmente sbocciato quest’anno con la pista aragonese.

“Non abbiamo risolto i problemi che abbiamo e forse ce li terremo – dichiara il centauro ternano (fonte: Gazzetta dello Sport) -. Sembra una situazione simile a quella di Brno, con un asfalto vecchio e con poco grip: noi così non riusciamo a sfruttare bene la gomma dietro e fatichiamo. Il margine di progresso che speravamo di avere sugli altri non si è visto”.

Loading...

Loading...

Domattina, in condizioni sulla carta più favorevoli, Petrucci andrà a caccia del pass diretto per il Q2 nel tentativo di evitare la complessa situazione andata in scena sabato scorso in qualifica.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse