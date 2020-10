Motocross, Mondiale 2020: prosegue la sfida tra Tim Gajser e Tony Cairoli, 11 punti a dividere i due campioni

Il Mondiale MXGP 2020 saluta Mantova dopo tre gare in una settimana e lascia ancora tutto aperto a livello di successo finale. Tra Tim Gajser e Tony Cairoli, infatti, rimangono solamente 11 i punti di distacco in classifica generale a sette appuntamenti dalla conclusione di questa stagione così compressa e intensa.

Il Gran Premio d’Europa di ieri ha riproposto un Tim Gajser sugli scudi, capace di vincere in carrozza gara-1, prima di cedere la seconda manche a Tony Cairoli con un errore che, da un lato ha lasciato ancora in bilico il titolo, ma che dall’altro non può cancellare quanto di buono sta facendo il campione del mondo in carica.

Loading...

Loading...

Dopo un periodo di appannamento (se così si può definire) il portacolori della Honda ha cambiato passo e nel trittico di Mantova ha fatto capire di essere tornato ai livelli della scorsa stagione. Ora starà a Tony Cairoli provare a rispondere colpo su colpo, tenendo aperto un discorso a livello di vittoria finale che è ancora in assoluto bilico.

11 punti non sono certo impossibili da recuperare, anzi, ma per il siciliano le maggiori preoccupazioni arrivano da altri punti di vista, soprattutto fisico. Qualche acciacco di troppo non sta aiutando, come il fatto di avere trentacinque anni renda più complicato affrontare questo tour de force con tre gare in una settimana, com’è già capitato in tre occasioni, in un calendario davvero compresso. Adesso la sfida si sposterà in Spagna, prima dei due trittici conclusivi tra Belgio e Pietramurata. 14 manche alla fine della stagione. Tim Gajser contro Tony Cairoli. Chi la spunterà?

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront