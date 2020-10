Motocross, GP Fiandre 2020: Tony Cairoli a Lommel per cominciare la rimonta iridata su Gajser, ma occhio a Prado…

Comincia quest’oggi il rush finale del Mondiale Motocross 2020, che si appresta ad affrontare il primo atto del trittico di Lommel in attesa poi di fare tappa dal 1° all’8 novembre a Pietramurata per l’ultima tripletta stagionale. Si gareggia per il GP delle Fiandre 2020 su uno dei tracciati sabbiosi più difficili e impegnativi al mondo, con un campionato ancora apertissimo nella classe MXGP quando mancano dodici manche al termine della stagione. La classifica generale vede lo sloveno Tim Gajser al comando con 441 punti davanti all’azzurro Tony Cairoli (417), allo svizzero Jeremy Seewer (396), allo spagnolo Jorge Prado (391) e all’olandese Glenn Coldenhoff (375).

Il trend delle ultime settimane è indubbiamente in favore del leader e campione del mondo in carica Gajser, reduce da cinque piazzamenti di manche consecutivi sul podio che gli hanno permesso di guadagnare ben 21 punti nei confronti del nostro portacolori. Il siciliano nove volte campione iridato motocross, anche a causa di alcuni problemi al ginocchio, ha fatto molta fatica nell’ultimo GP spagnolo perdendo punti molto pesanti dalla vetta ma adesso può contare su un contesto di gara sulla carta favorevole per invertire la tendenza. TC222 vanta tre vittorie di GP in quel di Lommel (primato all-time condiviso con altri tre centauri), perciò ci sono tutti i presupposti per interrompere la fuga di Gajser e soprattutto per dimostrare di poter fare bene anche in vista dei prossimi due round in programma tra mercoledì 21 e domenica 25 ottobre sempre sul medesimo circuito belga.

I riflettori saranno puntati chiaramente sul testa a testa tra i pluricampioni Gajser e Cairoli, ma non vanno assolutamente sottovalutati due outsider ancora in lizza per la leadership mondiale come Jeremy Seewer e Jorge Prado. Lo svizzero della Yamaha sembra essere ormai in parabola discendente dal punto di vista prestazionale dopo aver davvero impressionato tra Faenza e Mantova, mentre il giovane spagnolo della KTM è in grande crescita ed è sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato la prima doppietta in MXGP proprio nel suo GP di casa a Xanadù. Da seguire poi quest’oggi alcuni outsider di lusso (ormai fuori dai giochi in campionato) per le singole vittorie di manche come il francese Romain Febvre ed il belga Clement Desalle su Kawasaki, oltre all’olandese Glenn Coldenhoff su Gas Gas e al transalpino Gautier Paulin su Yamaha. Presenti a Lommel in start list anche gli italiani Ivo Monticelli, Alessandro Lupino e Michele Cervellin con l’obiettivo zona punti nel mirino.

Credit: Infront