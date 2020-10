Motocross, GP Fiandre 2020: Tim Gajser domina sulla sabbia di Lommel ed ipoteca il titolo, Tony Cairoli in grande difficoltà

Il Mondiale MXGP 2020 ha finalmente trovato un padrone ed il suo nome è Tim Gajser, trionfatore nel Gran Premio delle Fiandre 2020 al primo atto del trittico di Lommel e leader indisturbato del campionato a cinque round dal termine della stagione. Lo sloveno della Honda ha decisamente cambiato passo nelle ultime settimane (due vittorie di GP su tre, sette podi di manche consecutivi), limitando gli errori ma soprattutto trovando finalmente un’ottima costanza di rendimento sul passo ed in partenza. Il Campione del Mondo in carica si è dimostrato il più forte del lotto anche sulla sabbia, lanciando un segnale di forza inequivocabile a tutti i suoi avversari diretti rimasti ancora in corsa.

Tra questi l’inseguitore più vicino alla vetta della generale resta Tony Cairoli, reduce però da una giornata disastrosa che potrebbe aver spento quasi definitivamente le sue residue speranze iridate nel 2020. Il siciliano della KTM è in affanno dal punto di vista fisico in questa fase conclusiva del campionato, perciò quando non riesce a trovare delle partenze efficaci fa poi fatica a risalire nel gruppo per provare a tornare nelle posizioni da podio. A questo punto l’azzurro non è più padrone del suo destino, dovendo recuperare un gap molto importante di 48 punti nei confronti di un Gajser lanciatissimo che può anche permettersi adesso il lusso di gestire il suo vantaggio senza forzare eccessivamente.

Il calendario prevede comunque altri due round a Lommel (mercoledì 21 e domenica 25 ottobre) ed il trittico conclusivo di Pietramurata per un totale di 250 punti ancora a disposizione potenzialmente da qui a fine campionato. Il tempo e lo spazio per riaprire la lotta per il titolo ci sarebbe, ma attualmente è molto complesso ipotizzare un calo di rendimento verticale di Gajser abbinato ad una lunga striscia positiva di podi o vittorie da parte di Cairoli o di un altro inseguitore come lo spagnolo Jorge Prado (3° e 4° ieri) e lo svizzero Jeremy Seewer (8° e 3°), entrambi appaiati in terza piazza nel Mondiale a 59 punti di ritardo dal capofila sloveno. Da registrare il pesantissimo forfait causa infortunio (rimediato nelle prove cronometrate del mattino) dell’olandese Glenn Coldenhoff, scavalcato da Romain Febvre in quinta posizione nella generale e ormai definitivamente fuori dalla contesa per il titolo.

Credit: Infront