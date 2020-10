Motocross, GP Fiandre 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Il Mondiale di motocross 2020 non si ferma mai! Appena concluso il trittico di Mantova, e dopo il Gran Premio di Spagna, è già tempo di spostarsi in Belgio, più precisamente a Lommel, per un altro trittico assolutamente da non perdere e, soprattutto, pesantissimo per la corsa al titolo.

Nel breve volgere di sette giorni, infatti, si correranno tre gare. Si inizierà domenica 18 ottobre con il Gran Premio delle Fiandre, quindi mercoledì 21 ottobre toccherà al Gran Premio di Limburg, infine domenica 25 ottobre si concluderà la trasferta belga con il Gran Premio di Lommel. Al termine di questo trittico, non rimarrà che il flotto di Pietramurata dove, nemmeno a dirlo, si correranno altre tre prove in una settimana, per andare a consegnare il titolo del campionato motocross 2020.

IN TV – Il Gran Premio delle Fiandre di motocross avrà la copertura completa in streaming su Eurosport Player. Su Eurosport e Raisport, le dirette saranno decise in base al palinsesto, mentre le differite saranno garantire per tutte e quattro le manche su Eurosport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due gara della classe regina, per non perdere nemmeno un secondo della sfida al titolo.

PROGRAMMA GRAN PREMIO FIANDRE 2020 – MOTOCROSS

Domenica 18 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-2 MXGP

Ore 15.10 Gara-1 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

