Motocross, GP Europa MXGP 2020: programma, orari, tv, streaming

Si conclude il trittico mantovano del Mondiale motocross 2020. Dopo i Gran Premi di Lombardia e Mantova, infatti, la pista italiana sarà lo scenario del Gran Premio d’Europa, terza gara in sette giorni, e metterà in palio altri 50 pesantissimi punti per la classifica generale. Siamo a otto appuntamenti dalla fine della stagione e la sfida tra Tim Gajser e Tony Cairoli si fa sempre più serrata. Vedremo quale dei due contendenti la spunterà in quel di Mantova, con Jorge Prado, Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff pronti ad inserirsi in una lotta senza quartiere. Ancora assente Jeffrey Herlings, mancheranno anche Arminas Jasikonis e Arnaud Tonus.

IN TV – Il Gran Premio d’Europa di motocross sarà trasmesso nella sua interezza su Eurosport Player in streaming, mentre su Eurosport 2 (211) su potrà assistere alle differite delle quattro manche.

Su Raisport (canale 227 e 57 dgt) saranno trasmesse in differita le due manche della MXGP.

PROGRAMMA GP EUROPA 2020 – MOTOCROSS

Domenica 4 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2 – diretta su Eurosport2 (211)

Ore 13.15 Gara-1 MXGP – differita su Eurosport2 (211) alle ore 21.00 e su Raisport (227) alle ore 22.45

Ore 15.10 Gara-2 MX2 – differita su Eurosport2 (211) alle ore 21.30

Ore 16.10 Gara-2 MXGP differita su Eurosport2 (211) alle ore 22.00 e su Raisport (227) alle ore 23.30

