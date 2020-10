Moto3, risultato GP Teruel 2020: Jaume Masia vince ancora, Celestino Vietti è quinto

E’ stato lo spagnolo Jaume Masia a imporsi per la seconda volta consecutiva nella categoria Moto3 sul tracciato di Aragon, in occasione del GP di Teruel 2020, round iridato della minima cilindrata. L’iberico, sulla Honda del Leopard Racing, ha preceduto il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull Ktm Tech3) di 0″051 e l’altro nipponico Kaito Toba (Red Bull Ktm Ajo) di 0″152, nell’ormai abituale arrivo in volata. Per la casa di Tokyo si tratta della 800ma vittoria nel Motomondiale in tutte le classi.

Loading...

Loading...

Una corsa molto emozionante decisa a suon di carenate nell’ultima curva, con il leader del campionato Albert Arenas, sverniciato sull’ultimo rettilineo, prima dell’ultima curva che immetteva sul rettilineo del traguardo. L’iberico è giunto a 0″296 davanti al nostro Celestino Vietti (+0″331) sulla KTM dello Sky Racing Team VR46, che poco ha potuto nelle fasi calde non avendo quella velocità necessaria in fase di accelerazione, al britannico John McPhee (Petronas Sprinta Racing – Honda), al turco Deniz Oncu (Red Bull Ktm Tech3) a 0″583, al sudafricano Darryn Binder (CIP Green Power) a 0″772, al secondo della classifica generale Ai Ogura (Honda Team Asia) a 0″955 e all’altro centauro italiano Tony Arbolino (Rivacold Snipers – Honda) a 2″259, a cui forse è un po’ mancato il fatto di non disputare la prima prova ad Aragon per le questioni note legate al Covid-19.

In chiave italiana da segnalare il 16° posto di Dennis Foggia (Leopard Racing – Honda), il 18° di Andrea Migno (Sky Racing Team VR46 – KTM), il 19° di Romano Fenati, in sella alla Husqvarna del team di Max Biaggi, il 20° di Stefano Nepa (Solunion Aspar Team Moto3 – KTM), il 22° di Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse – Honda) e il 26° di Davide Pizzoli (BOE Skull Rider Facile Energy – KTM).

Per quanto concerne la classifica mondiale, Arenas rimane in vetta con 157 punti, a precedere Ogura (138), Vietti (137) e Masia (133) in grande ascesa.

CLASSIFICA GP TERUEL 2020 MOTO3

1 25 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 37’44.602 153.3

2 20 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 37’44.653 153.3 0.051

3 16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 37’44.754 153.3 0.152

4 13 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 37’44.898 153.3 0.296

5 11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 37’44.933 153.3 0.331

6 10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 37’44.974 153.3 0.372

7 9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 37’45.185 153.3 0.583

8 8 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 37’45.374 153.2 0.772

9 7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 37’45.557 153.2 0.955

10 6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 37’46.861 153.1 2.259

11 5 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 37’47.091 153.1 2.489

12 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 37’47.095 153.1 2.493

13 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 37’47.122 153.1 2.520

14 2 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 37’47.288 153.1 2.686

15 1 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 37’47.347 153.1 2.745

16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 37’47.497 153.1 2.895

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 37’47.621 153.1 3.019

18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 37’48.224 153.1 3.622

19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 37’50.050 152.9 5.448

20 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 37’50.222 152.9 5.620

21 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 37’50.282 152.9 5.680

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 37’50.705 152.9 6.103

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 38’01.145 152.2 16.543

24 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 38’06.208 151.8 21.606

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 38’06.318 151.8 21.716

26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 38’06.414 151.8 21.812

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 38’17.401 151.1 32.799

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 38’18.202 151.1 33.600

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com