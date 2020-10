Moto2, Enea Bastianini: “Spero di partire più avanti e fare meno fatica”

Il Motomondiale prevede oggi le qualifiche del GP di Teruel, che si disputeranno al MotorLand, dove domani si correrà la gara che sarà valida come dodicesima del calendario iridato della Moto2: tra gli azzurri che scenderanno in pista ci sarà Enea Bastianini, che ha concesso un’intervista al “Corriere dello Sport“.

Così sulla seconda gara ad Aragon: “La prima è andate bene. Purtroppo durante le prove non sono stato molto veloce e partivo un po’ indietro ma ho recuperato, sono riuscito a venire su e a fare una bella gara. Stavolta spero di partire più avanti e fare meno fatica“.

Sugli altri italiani in corsa per il Mondiale: “Marini è un pilota veloce, costante e un grande lavoratore, quindi riesce sempre a trovare la quadra. Bezzecchi lo vedo un pilota veloce da subito, ci mette sempre una pezza. Sam Lowes viene da due vittorie di fila. Ha migliorato molto il suo stile di guida, lo vedo molto più pulito. Ha fatto un gran lavoro e ora si sta rivelando molto veloce e costante, e soprattutto non commette errori“.

