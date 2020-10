LIVE Virtus Bologna-Cremona 92-95, Serie A basket in DIRETTA: Poeta segna da qualunque distanza, la Vanoli piazza il colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-CREMONA

Prima vittoria per Cremona in questo campionato, è invece il primo KO dopo quattro vittorie di fila tra campionato e coppa per le V nere.

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 22; CREMONA: Poeta 28

HOMMES LA INTERCETTA, CREMONA ESPUGNA INCREDIBILMENTE LA SEGAFREDO ARENA!

92-95 2/2 Cournooh. Ci sarà lancio lungo obbligato di Teodosic.

92-93 Sul rimbalzo segna Nikolic, fallo non proprio immediato di Weems su Cournooh. 2″8 alla fine.

90-93 1/3 Markovic che sbaglia il primo e il terzo.

Errore clamoroso di Cournooh! Concede tre liberi a Markovic a 7″7 alla fine, partita che non è minimamente finita, anzi!

89-93 1/2 Poeta che sbaglia il secondo.

Un solo secondo passa per il fallo, Poeta in lunetta.

89-92 MARKOVIC DA TRE! 16″6 al termine.

86-92 1/2 Lee che segna il secondo.

E adesso in lunetta ci va Marcus Lee, 24″5 al termine.

Bologna spende rapidamente due falli per mandare in lunetta Cremona, adesso è in bonus con 25″9 da giocare.

Poeta e Lee forzano una persa sanguinosissima di Teodosic.

Time out Djordjevic con meno di 30 secondi da giocare.

86-91 POETA SEMPRE PIU’ FUORI DALLA REALTA’! Stavolta ha segnato dal logo dell’UnipolSai, ma non dalla parte avanzata, ma da metà!

STOPPATA CLAMOROSA DI LEE SU HUNTER! 48″ alla fine, fallo di Weems per fermare il cronometro su Poeta, Bologna che ha speso solo due falli finora nel quarto.

Ultimo minuto, sbaglia Williams.

86-88 LA SCHIACCIATA DI HUNTER! 1’23” alla fine, time out Galbiati: sarà finale accesissimo!

Hunter sventa il canestro di Poeta.

84-88 Dentro l’aggiuntivo di Hunter, 1’58” alla fine.

83-88 HUNTER! C’è il gioco da tre punti per il fallo di Lee, ed è anche per lui il quarto.

81-88 POETA NON DICHIARA LA TABELLA, MA SEGNA COMUNQUE!

81-85 TEODOSIC! Sale a quota 22, -4 Bologna!

Sanguinoso palleggio accompagnato, alias palming, di TJ Williams per far ripartire la penetrazione contro Hunter. 2’45” alla fine.

78-85 2/2 Abass.

Da una parte Poeta cerca l’alley oop che Lee non riesce a chiudere, dall’altra Abass scappa in penetrazione, trova il fallo di Mian e due liberi. Quarto per quest’ultimo, liberi per l’ex Brescia.

76-85 POETA! 5/6 da 3, 21 punti per lui, ancora una bomba da distanza siderale! Time out Djordjevic con 3’48” da giocare.

Markovic sbaglia la tripla del -3, 4′ alla fine.

76-82 Nikolic che attacca dal mezzo angolo sinistro e segna, -6 Bologna!

74-82 Stavolta segna Abass, e a 5’32” dalla fine Bologna resta viva.

Tripla aperta sbagliata da Cournooh da una parte, Abass pescato da lancio lunghissimo che poi sbaglia un canestro praticamente fatto.

71-82 Giro e tiro di Hommes, meraviglioso!

71-80 ADAMS! Bologna a -9 in tre minuti!

Sfondamento preso da Markovic contro TJ Williams per il quale è il quarto fallo. 7’30” alla fine, le V nere ora hanno alzato a dismisura l’intensità sui due lati del campo.

68-80 Transizione veloce di Bologna, Hunter appoggia: -12 Virtus.

L’azione del “tutti a terra” di cui vi abbiamo parlato in precedenza

Azione da flipper a Bologna, tutti per terra: alla fine sbroglia Mian con la tripla 🤪👌#LBASerieA | #EurosportBASKET | @VanoliCremona pic.twitter.com/tyqfyj1Us1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 10, 2020

66-80 Spara la tripla Adams dopo che Hunter manda per le terre Poeta, time out chiamato da Galbiati, ma a 8’13” dalla fine il segnale è chiaro: Bologna ancora c’è!

63-80 2/2 Abass.

Cerca la penetrazione Abass, Palmi spende il fallo che lo manda in lunetta.

61-80 Primi due della partita di Nikolic.

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 19; CREMONA: Hommes 21

E finisce così un terzo quarto al limite dell’inimmaginabile!

59-80 Fallo a rimbalzo su Hommes nella stessa fattispecie, 2/2 e addirittura +21 Vanoli. 3″4 per l’ultimo tiro bolognese.

59-78 POETA RUBA IL TIRO IGNORANTE A BASILE! Tripla da qualcosa come dieci, undici metri in faccia a Teodosic!

59-75 Piazza la tripla Teodosic.

56-75 DI NUOVO POETA! E a 1′ da fine terzo quarto è +19 Cremona!

56-72 2/2 Poeta.

Dentro anche Nikolic per Bologna, mette però la gamba davanti a Poeta che ci si fionda: fallo e liberi.

56-70 2/2 Adams.

Adams attacca TJ Williams, liberi sulla penetrazione fermata.

54-70 1/2 Hunter.

Teodosic cerca di battere tutta la difesa di Cremona e sbaglia, rimbalzo di Hunter che sbaglia, ma guadagna due liberi. Teodosic va a parlare con uno degli arbitri, Djordjevic si lamenta rischiando un secondo tecnico. In ogni caso, liberi già citati per Hunter.

53-70 2/2 Poeta a 2’29″dalla fine del terzo quarto.

Poeta si butta in penetrazione contro Hunter, Abass raddoppia e commette fallo: liberi.

53-68 POETA! E’ la dodicesima tripla di una serata irreale per la Vanoli!

53-65 2/2 Markovic.

Markovic riesce a guadagnare il fallo di Poeta che vale due tiri liberi.

51-65 MIAN DA NOVE METRI! Ritorna ad ampia distanza Cremona.

Si arrabbia il pubblico virtussino prima per un contatto Markovic-Mian sulla penetrazione del primo, poi per il successivo fallo fischiato a Teodosic che manda in bonus Bologna.

51-62 Teodosic batte la sirena, Virtus che cerca di riavvicinarsi a 4′ da fine terzo quarto.

49-62 Altra ottima ricezione di Gamble che appoggia.

47-62 Palla dentro di Markovic per Gamble che affonda la bimane.

45-62 Ancora una clamorosa azione di Cremona, Lee che non si sa come riesce a far partire un contropiede dalla stoppata su Teodosic che porta TJ Williams all’appoggio del +17 Vanoli! Time out Djordjevic, però è chiaro che qui si sta assistendo a qualcosa di totalmente impossibile da pronosticare.

45-60 MIAN! E altro clamoroso massimo vantaggio di Cremona: +15!

45-57 2/2 Hommes.

Hommes su seconda azione di tiro cerca la linea di fondo, e Alibegovic commette su di lui il terzo fallo, che però lo manda in lunetta vista l’azione di tiro.

45-55 Errore di qua, errore di là, Markovic libero da tre non sbaglia.

42-55 1/2 Gamble.

Markovic-Ricci-Gamble, Lee spende il fallo per cercare la stoppata, sono due liberi.

41-55 2/2 Cournooh.

Cournooh batte Teodosic e sfiora il gioco da tre punti: ci saranno due liberi.

41-53 Appoggio al tabellone di Teodosic in entrata.

39-53 HOMMES! Vede una vasca da bagno al posto del canestro!

39-50 Risposta immediata per Milos Teodosic, a quota 12.

36-50 Hommes, subito con la tripla del massimo vantaggio Cremona!

36-47 Fallo tecnico fisciato a Sasha Djordjevic a fine primo tempo, l’incontro è dunque ripartito con il libero di Hommes messo a segno.

Si riparte alla Segafredo Arena!

Tre minuti alla ripresa del gioco.

La prossima settimana la Virtus Bologna ospiterà Reggio Emilia, mentre Cremona sarà di scena nell’anticipo casalingo che sa di derby contro Varese.

Forse il numero più importante della partita finora è uno: 13-25 a rimbalzo in favore della formazione ospite.

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 9; CREMONA: Hommes 10

FINE SECONDO QUARTO – Gran difesa di Cournooh sulla penetrazione di Adams, piovono i fischi alla Segafredo Arena perché la Virtus è sotto di 10 punti contro la Vanoli, ma è un’ottima Cremona quella che sta giocando in terra emiliana.

36-46 1/2 Hommes, secondi di campo per Trunic in casa Cremona.

Parte dal palleggio dal lato destro Hommes, sbatte su Weems: liberi. 6″6 a fine quarto.

36-45 Spara la tripla Adams! Reazione immediata per lui e time out per Galbiati, che può disegnare l’ultimo attacco perché ci sono due secondi e mezzo di discrepanza tra i due cronometri.

33-45 PALMI! Da lontanissimo, +12 Cremona!

Ultimo minuto del secondo quarto.

33-42 2/2 Poeta, meno di 90 secondi all’intervallo.

Abass ferma il tentativo di passare sul blocco di Poeta, liberi.

33-40 AZIONE DEL TUTTO CLAMOROSA! Succede di tutto sull’intero parquet della Segafredo Arena, pallone vagante da rimbalzo e giocatori che si tuffano ovunque, poi sulla terza occasione è Mian a piazzare la tripla dall’angolo e a costringere Djordjevic al time out.

33-37 1/2 Cournooh.

Tessitori prova ad andare in aiuto ad Adams, ma trova solo la mano di Cournooh sul tiro: liberi.

33-36 Arriva la tripla di Adams davanti alla sua panchina, e la Virtus si riavvicina ancora.

30-36 2/2 Cournooh.

Rimbalzo in attacco dal nulla di Cournooh che prende anche il fallo di Alibegovic e i due tiri liberi.

30-34 Arresto e tiro con stile di Abass.

28-34 Risponde ancora TJ Williams.

28-32 2/2 Teodosic, 4′ alla seconda sirena.

Altri due liberi guadagnati da Teodosic, stavolta il fallo è di Cournooh.

26-32 Jarvis Williams lotta con tutte le V nere e riesce a segnare vicino a canestro.

26-30 2/2 Teodosic. Intanto di nuovo in campo Abass, spavento superato.

Mian ferma Teodosic in penetrazione con il fallo, ci sono due tiri liberi a causa del bonus esaurito dalla Vanoli.

24-30 Arriva la tripla di Teodosic, arriva anche il time out forzatamente chiamato da Galbiati.

21-30 Realizza l’aggiuntivo Markovic.

20-30 CLAMOROSO CANESTRO DI MARKOVIC! Cerca di scappare sorprendendo la difesa cremonese, penetra a destra, segna un canestro in una sorta di terzo tempo da lontano e guadagna l’aggiuntivo.

18-30 1/2 Lee.

Lee tenta di schiacciare in testa a Hunter, non ci riesce, ma guadagna i due liberi.

Cremona arriva sempre prima sulle palle con merito, è infine Cournooh a spedire la palla addosso a Markovic per avere una terza azione di tiro.

18-29 Arriva il primo canestro di Milos Teodosic.

16-29 POETA! Fa valere da tre la nomea di “Peppe O Guastatore”!

16-26 2/2 Hunter.

Teodosic serve vicino a canestro Hunter, Lee costretto a spendere il fallo che manda il numero 32 in lunetta.

Sbaglia l’aggiuntivo Hunter. 7’40” all’intervallo.

14-26 LEE! Con il potenziale gioco da tre punti, si dimena nel raddoppio e trova il fallo di Hunter.

14-24 Ancora gran separazione di Hommes da Ricci e tiro cadendo indietro: +10 Cremona!

14-22 Poeta-Jarvis Williams, l’alto-basso è servito.

14-20 Ancora Hunter vicino a canestro.

12-20 Gran palla di Hunter per Ricci che appoggia per cominciare il secondo quarto.

TOP SCORER – BOLOGNA: Tessitori 4; CREMONA: Hommes 7

10-20 TJ WILLIAMS! E con questa tripla arriva la clamorosa doppia cifra di vantaggio per la Vanoli a fine primo quarto!

10-17 Hommes è caldissimo! Tripla del +7 Cremona quando arriva l’ultimo minuto del quarto!

10-14 Risponde subito Hommes quasi alla stessa maniera.

10-12 Alibegovic fa di tutto per riuscire a costruirsi un tiro vicino a canestro e ci riesce.

8-12 Poeta scarica nell’angolo per Palmi: +4 Cremona! Djordjevic non ci sta e a 2′ dalla fine del primo quarto decide che serve un time out.

8-9 Poeta per i due Williams che chiudono la questione vicino a canestro.

8-7 Furto con scasso di Gamble che poi vola sopra il ferro e consegna il primo vantaggio a Bologna.

Entrambe le squadre non segnano molto, ma finora Bologna è riuscita a guadagnare falli: ce ne sono due di Hommes e adesso uno di Williams su Markovic a 4’42” dalla prima sirena.

6-7 Un paio di tiri sbagliati, palla vagante, Weems per Tessitori, gancetto a segno.

4-7 Penetrazione vincente di TJ Williams.

4-5 Dai sei metri si alza Adams e segna, sembra davvero essersi sbloccato nella partita contro il Lokomotiv Kuban.

Rischia Abass, che cade male sulla caviglia sinistra, ma non dovrebbe aver avuto gravissimi danni nel tentativo di recuperare una palla complessa. In ogni caso al suo posto entra Adams.

2-5 Si alza dai quattro metri Hommes e trova il canestro grazie a una palla fornita letteralmente di gambe e braccia.

Parecchi errori nel secondo minuto di partita.

2-3 Tessitori si gira e tira di sinistro contro Lee.

0-3 Spara la tripla su seconda opportunità Mian.

Primo possesso Cremona.

20:00 Tutto pronto alla Segafredo Arena!

19:59 Arbitri Giovannetti, Borgo e Pepponi.

19:59 QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic Abass Ricci Weems Tessitori; CREMONA: T. Williams Cournooh Mian Hommes Lee

19:57 Conclusa la cerimonia dell’inno, e tra poco sarà palla a due!

19:54 In arrivo presentazione e inno nazionale.

19:50 Dieci minuti al via!

19:45 Le due squadre si sono già affrontate in Supercoppa, ma la situazione era profondamente diversa: Cremona ancora in costruzione dopo le tante problematiche dell’estate, Bologna in rodaggio verso la prima parte dell’annata.

19:40 L’ultima volta che le V nere hanno battuto Cremona in Serie A risale al 3 dicembre 2017 (79-78). Bilancio complessivo: 5-4 per la Vanoli, che però in quest’occasione parte in condizione di netto svantaggio.

19:35 Sempre affluenza ridotta, per norme anti-coronavirus, alla Segafredo Arena: in casa Virtus si è deciso di garantire l’accesso a coloro i quali si fossero abbonati nella stagione passata, previa presentazione dell’autodichiarazione necessaria per prendere posto in tribuna.

19:30 Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021, che mette di fronte Virtus Bologna e Vanoli Cremona.

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021: da una parte la Virtus Segafredo Bologna, dall’altra la Vanoli Cremona.

Quattro partite, quattro vittorie per la formazione allenata da Sasha Djordjevic tra campionato ed EuroCup, che sta mostrando per il momento una certa continuità con quanto visto nella scorsa annata, anche in occasioni importanti quali la trasferta di Brescia e soprattutto il recupero con un grande terzo quarto nella sfida casalinga contro il Lokomotiv Kuban. Sempre assente Alessandro Pajola, che salterà anche tutta la prossima settimana.

Dopo le vicissitudini estive, la Vanoli ha iniziato la stagione con due sconfitte, la prima molto netta in quel di Trieste, la seconda con decisamente maggior resistenza opposta all’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di coach Paolo Galbiati fanno al momento parte del quintetto ancora a quota zero, per cui è passato subito uno spavento per David Cournooh: solo crampi nella prima in casa, sarà regolarmente in campo.

Sono due gli ex bolognesi oggi a Cremona: Peppe Poeta, arrivato in bianconero agli inizi degli Anni ’10, e lo stesso Cournooh, allenato da Djordjevic negli ultimi due anni. Per contro, è proprio dalla Vanoli che è partita la parabola di quello che oggi è uno degli insostituibili per la Virtus, Giampaolo Ricci, che si è anche guadagnato credito in azzurro grazie alle sue due ultime annate.

Virtus Bologna-Vanoli Cremona, match di terza giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

