LIVE Fortitudo Bologna-Trento 90-73, Serie A basket in DIRETTA: padroni di casa trovano la prima vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di Serie A e buona giornata!

Loading...

Loading...

Vince, dunque, la Fortitudo Bologna che in un match dove grazie ai due quarti centrali supera Trento nel match della terza giornata della Serie A.

93-70 Uno su due ai liberi per Sanders

93-69 Canestro di Sanders in schiacciata

93-67 Uno su due ai liberi per Mancinelli

92-67 Canestro di Williams

92-65 Canestro di Sabatini

90-65 Tripla di Conti

90-62 Canestro di Mancinelli

88-62 Due su due ai liberi per Aradori

86-62 Zero su due per Williams ai liberi

86-62 Canestro di Fantinelli, migliore in campo oggi

84-62 Canestro di Maye

84-60 Canestro di Happ

82-60 Canestro di Martin

82-58 Uno su due dalla linetta per Browne

82-57 Schiacciata di Withers

80-57 Canestro di Browne

80-55 Tripla di Forray

80-52 Canestro di Banks allo scadere

78-52 Tripla di Withers!

75-52 Canestro di Williams

75-50 Canestro di Mancinelli

73-50 Canestro di Banks

71-50 Due su due dai liberi di Sanders

71-48 Tripla di Sanders

71-45 Canestro di Sabatini

69-45 Tripla di Sanders

69-42 Due su due dai liberi per Aradori

67-42 Una su due dai liberi per Maye

67-41 Canestro di Happ

65-41 Canestro di Maye

65-39 A segno col libero Withers

64-39 Canestro di Withers e fallo subito

62-39 Zero su due dai liberi per Sanders

62-39 Canestro di Fantinelli, 19 punti personali

60-39 Tripla di Mezzanotte!

60-36 Tripla di Fantinelli e Bologna che ora controlla il match

57-36 Fantinelli segna anche il libero aggiuntivo

56-36 Canestro di Fantinelli che subisce anche fallo e +20 Fortitudo

54-36 Tripla di Fletcher!

51-36 Uno su due dalla lunetta per Fantinelli dopo l’antisportivo di Browne

50-36 Canestro di Williams e Trento ritrova il canestro dopo 4 minuti

50-34 Canestro di Happ e +16 per Fortitudo a inizio secondo tempo

48-34 Canestro di Happ e parziale di 8-0 per i padroni di casa con cui si chiude il primo tempo

46-34 Canestro di Withers

44-34 Canestro di Fantinelli e vantaggio in doppia cifra per Bologna

42-34 Due su due dalla lunetta per Banks

40-34 Tripla di Morgan!

40-31 Tripla di Aradori e +9 Fortitudo!

37-31 Canestro di Browne

37-29 Canestro di Aradori

35-29 Una su due dalla lunetta per Morgan

35-28 Schiacciata di Withers

33-28 Tripla di Maye che è già a 12 punti e 5/5 dal campo

33-25 Tripla di Fantinelli!

30-25 Canestro di Maye

30-23 Due liberi su tre per Aradori

28-23 Canestro di Maye e Trento resta in scia

28-21 Tripla di Banks!

25-21 Canestro di Williams

25-19 Canestro di Sabatini

23-19 Tripla di Maye a inizio secondo quarto

23-16 Il canestro di Williams chiude il primo quarto di gioco che premia per ora la Fortitudo

23-14 Tripla di Banks!

20-14 Canestro di Martin

20-12 Canestro di Banks

18-12 Canestro di Williams, che si sblocca

18-10 Nuovo allungo Fortitudo con il canestro di Fantinelli

16-10 Canestro di Palumbo

14-10 Una su due dalla lunetta per Banks

13-10 Canestro di Maye e Trento torna sotto

13-8 Tripla di Morgan e Trento che finalmente trova i canestri da lontano!

13-5 Canestro di Happ

11-5 Tripla di Browne!

11-2 Canestro Aradori e timeout Brienza dopo l’1 su 6 dal campo dei suoi e i troppi buchi difensivi in questi primi 5 minuti

9-2 Una su due dalla lunetta per Fletcher

8-2 Primi due punti per Trento firmati Mezzanotte

8-0 Tripla di Aradori!

5-0 Contropiede Fortitudo e canestro di Aradori

3-0 Tripla di Fantinelli che dà i primi punti della partita

0-0 I primi tre tentativi al tiro non vanno a segno

20.25 Inno nazionale a cinque minuti dalla palla a due.

20.17 Coach Meo Sacchetti avrà a disposizione Adrian Banks, non ancora al 100%, ma che in settimana è tornato ad allenarsi.

20.15 Manca un quarto d’ora all’inizio della sfida di Bologna tra la Fortitudo e Trento, due squadre ancora ferme a quota zero vittorie e che questa sera vogliono dare una scossa alla loro stagione.

20.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Bologna-Trento, match valevole per la terza giornata della Seria A di basket.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Bologna-Trento, incontro valevole per la terza giornata della Serie A. In campo due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato in questa stagione.

Avvio di stagione difficile per la Fortitudo Bologna che a sorpresa è caduta all’esordio nella trasferta contro la Virtus Roma. Un ko pesante, seguito da un’altra sconfitta pesante, in casa contro Varese. Meo Sacchetti non ha ancora trovato la quadra di una squadra partita con ambizioni di playoff, ma deve trovare una scossa per uscire dal tunnel di questo avvio di stagione. Tra le note positive fino a ora le prestazioni di Todd Withers, miglior marcatore con 33 punti, Matteo Fantinelli ed Ethan Happ, migliori come valutazione nei primi 80 minuti di gioco.

Non è stato diverso l’esordio di Trento che ha perso all’esordio in casa di Treviso, per poi concedersi un doloroso bis in casa contro Reggio Emilia. I trentini, però, sono reduci anche da due vittorie in EuroCup e puntano a portare in Italia il trend conseguito nel Vecchio Continente. Nei primi due turni a mettersi in mostra sono stati Gary Browne, miglior marcatore con 36 punti, e JaCorey Williams, anche lui in doppia cifra in entrambe le prime sfide del campionato. Da tenere d’occhio anche Luke Maye, miglior marcatore nella seconda uscita, dopo aver guardato dalla panchina il match d’esordio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bologna-Trento, valevole per la terza giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo