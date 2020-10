LIVE Venezia-Dinamo Sassari 41-33, Serie A basket in DIRETTA: veneti avanti a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

50-44 Tanto spazio per Pusica, il serbo mette la tripla!

50-41 Ancora Fotu! Semigancio a bersaglio per l’ex Treviso.

48-41 Bramos amministra il libero.

Fallo tecnico per Gianmarco Pozzecco, che si era lamentato per un mancato fischio su Tillman.

Ultimo minuto del secondo quarto.

47-41 Spissu penetra e alza la parabola vincente.

47-39 Fotu riceve sotto canestro e segna agevolmente.

45-39 2/2 di Treier dalla linea della carità.

45-37 Sembrava una palla persa, invece De Nicolao riesce a recuperarla in qualche modo e a servire l’assist a Tonut.

Timeout Venezia.

43-37 Pusica ha tanto spazio, pensa alla tripla ma poi decide di penetrare e di alzare la parabola vincente.

43-35 E’ rientrato in campo Bendzius e si vede subito.

43-33 2/3 in lunetta per Bramos.

Bramos si guadagna tre tiri liberi: opportunità per allungare per la Reyer.

41-33 Watt prende la linea di fondo e trova la retina con l’amata mano sinistra.

39-33 Rimbalzo offensivo e canestro per Tillman.

0/2 in lunetta per Vidmar.

Timeout Sassari.

39-31 Stone con la tripla! Prova ad allungare Venezia.

36-31 Assist di Spissu, Bilan ringrazia.

36-29 Splendida azione della Reyer che, dopo aver preso due rimbalzi offensivi, disegna pallacanestro per la tripla dall’angolo di Fotu.

33-29 3/3 di Spissu.

Ingenuità del giovanissimo Casarin, che regala a Spissu tre tiri liberi.

33-26 Si sblocca in lunetta Marco Spissu: 2/2 per il play sardo.

33-24 Sotto canestro si fa trovare pronto il classe 2003 Davide Casarin.

INIZIO SECONDO QUARTO

Ottimo primo quarto per l’Umana Reyer Venezia, che grazie agli acuti finali lo chiude con sette lunghezze di margine. Due i grandi protagonisti fin qui: Michael Bramos da una parte (14 punti) ed Eimantas Bendzius dall’altra (15 punti).

FINE PRIMO QUARTO: Venezia-Sassari 31-24

31-24 ANCORA CHAPPELL A FIL DI SIRENA! Gran primo quarto della Reyer!

28-24 Meraviglioso assist schiacciato a terra di Chappell per Watt: schiacciata del n.50 orogranata!

Ultimo minuto del primo quarto.

26-24 2/2 ai liberi per Fotu.

24-24 Burnell da tre! Dopo oltre 8′ al Taliercio è perfetta parità.

24-21 Si presenta alla partita anche Isaac Fotu.

22-21 Canestro con aiuto di primo ferro e tabellone per il neo-entrato Justin Tillman.

22-19 Watt riceve palla nel pitturato e segna il +3 Reyer.

20-19 Altro viaggio in lunetta per Bendzius: stavolta è 1/2.

20-18 Bramos riceve il consegnato e va a segno dalla media distanza. Il duello con Bendzius dice 14-14.

18-18 Bilan stampa il canestro della parità.

18-16 2/2 in lunetta di Bendzius.

18-14 LA RISPOSTA DI MICHAEL BRAMOS! E’ praticamente un uno contro uno in quest’avvio di partita.

Timeout chiamato da De Raffaele.

15-14 EIMANTAS BENDZIUS! Il lituano non si ferma più, ha realizzato addirittura 12 dei 14 punti della Dinamo.

15-12 Ancora a segno Bendzius.

15-10 1/2 ai liberi per Bendzius.

15-9 Elegantissimo palleggio, arresto e tiro per Bramos. Avvio da urlo per l’ala statunitense.

13-9 2/2 del lituano in lunetta.

Correzione degli arbitri: solo due i liberi per Bendzius.

Fallo ingenuo di Watt che regala a Bendzius tre tiri liberi.

13-7 Mazzola attacca Burnell e firma il +6 per i veneziani.

11-7 Bel canestro di Tonut, che utilizza al meglio il tabellone.

9-7 Bendzius sfrutta il mismatch con Bramos e segna in avvicinamento.

9-5 Caldissimo Michael Bramos! Altra tripla a bersaglio per il n.6 della Reyer!

6-5 Si iscrive al match anche Miro Bilan.

6-3 Bramos completa il gioco da quattro punti.

5-3 BRAMOS! Va a segno con la tripla e subisce anche il fallo.

2-3 La risposta di Sassari è targata Bendzius, che segna dall’arco.

2-0 Fadeaway morbido di Watt, che sigla i primi due punti del match.

INIZIO MATCH

17.29 QUINTETTO VENEZIA – De Nicolao, Tonut, Bramos, Mazzola, Watt.

17.28 QUINTETTO SASSARI – Spissu, Pusica, Burnell, Bendzius, Bilan.

17.27 Al “Giuseppe Taliercio” risuona l’inno di Mameli.

17.23 Squadre in campo per il riscaldamento.

17.20 I ragazzi di Pozzecco hanno il secondo miglior attacco quest’anno con 87 punti di media (Venezia occupa l’undicesimo posto con 76,3), ma sono anche secondi come palle perse, 14,8 a partita (Venezia è sesta con 13,5), mentre i veneti sono tra i più precisi nei tiri da due punti, con il 54,4% a partita rispetto al 51% dei sardi.

17.15 Venezia giunge al sentito appuntamento odierno dopo la vittoria in trasferta in casa di Cantù, mentre Sassari nello scorso turno ha faticato ma è riuscita a superare la Fortitudo Bologna grazie allo sforzo fatto nell’ultimo quarto.

17.10 Avvio di stagione positivo per le due formazioni, che sono al momento le più dirette inseguitrici della capolista Olimpia Milano con tre successi e un ko a testa.

17.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Avvio di stagione positivo per le due formazioni, che sono al momento le più dirette inseguitrici della capolista Olimpia Milano con tre successi e un ko a testa. Venezia giunge al sentito appuntamento odierno dopo la vittoria in trasferta in casa di Cantù, mentre Sassari nello scorso turno ha faticato ma è riuscita a superare la Fortitudo Bologna grazie allo sforzo nell’ultimo quarto. I ragazzi di Pozzecco hanno il secondo miglior attacco quest’anno con 87 punti di media (Venezia occupa l’undicesimo posto con 76,3), ma sono anche secondi come palle perse, 14,8 a partita (Venezia è sesta con 13,5), mentre i veneti sono tra i più precisi nei tiri da due punti, con il 54,4% a partita rispetto al 51% dei sardi. La Reyer deve fare i conti con diversi acciaccati tra le proprie fila: Vidmar, Daye e Watt sono in forte dubbio, mentre il vice-capitano De Nicolao soffre di lombalgia ma sarà della gara.

La palla a due del match tra Venezia e Sassari è programmata per le ore 17.30. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

