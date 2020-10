LIVE Trevisan-Swiatek 3-6 1-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’azzurra si arrende in due set alla polacca a Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport.

Finisce qui il bellissimo percorso di Martina Trevisan nei quarti di finale, finisce 6-3 6-1 in favore di Swiatek questo match e polacca in semifinale contro l’argentina di origini ucraine Podoroska. Comunque eccezionale il torneo dell’azzurra che, dalle qualificazioni, è riuscita a spingersi al di là delle sue aspettative.

15-40 Il nastro non dà una mano a Trevisan con questo dritto e siamo al match point.

15-30 Si apre con il rovescio il campo la polacca e l’azzurra sembra un po’ scoraggiata.

15-15 Fortunata Trevisan sullo smash sul pallonetto di Swiatek, colpendo col telaio della racchetta.

0-15 Out il rovescio di Trevisan.

Non arriva bene nella giocata di rete in allungo l’azzurra e 5-1 Swiatek nel 2° set. Trevisan servirà per rimanere nel match.

40-15 Brava Trevisan a prendersi il punto con il dritto lungolinea in avanzamento.

40-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Martina, che sembra a corto di energie fisiche e mentali.

30-0 Lunga la risposta di Trevisan con il dritto, segnali di cedimento per lei purtroppo…

15-0 Ottimo servizio slica di Swiatek, out la risposta di Trevisan.

A segno col dritto la Swiatek col dritto in contropiede, portandosi sul 4-1 nel 2° set. Ora per Trevisan si fa veramente dura purtroppo, la polacca andrà a servire.

Vantaggio Swiatek, fa male la polacca col rovescio incrociato e altra chance del 4-1 nel 2° set.

40-40 Out il rovescio incrociato di Trevisan, su un vento che sta condizionando gli scambi.

30-40 Doppio fallo Trevisan, che sente la tensione in questo momento.

30-30 Altro rovescio incrociato sulla riga di Swiatek.

30-15 Colpisce la riga col rovescio Swiatek, sfruttando anche il vento a favore.

30-0 Rovescio lungolinea out di Swiatek.

15-0 Palla corta mal eseguita di Swiatek e comodo dritto lungolinea di Trevisan.

SI SBLOCCA TREVISAN! Errore col dritto di Swiatek e 3-1 per la polacca. L’azzurra andrà a servire per accorciare ancora più le distanze.

Vantaggio Trevisan, lungo il rovescio lungolinea della polacca.

40-40 Bravissima la polacca, giocando con colpi profondi e poi risolvendo con il solito rovescio lungolinea.

30-40 Annullata la prima palla break con un’ottima smorzata di Swiatek.

15-40 Splendida palla corta di Trevisan e lungo la risposta in recupero di Swiatek.

15-30 Ottima prima slice di Swiatek e poi la chiusura della polacca è una benedizione.

0-30 Lungo il dritto in manovra di Swiatek.

0-15 Bello questo attacco di Trevisan con il dritto e poi lo schiaffo al volo risolutivo.

Scambio lunghissimo ed estenuante e purtroppo è la Swiatek a ottenere un altro break. 3-0 pesante nel 2° set per la polacca che sta sfruttando molto bene gli angoli e Trevisan non riesce a contenerla.

Vantaggio Swiatek, splendido dritto in controtempo della polacca e nuova palla break.

40-40 Bravissima Trevisan: si apre il campo col dritto lungolinea e giocata a rete ben fatta dall’azzurra.

30-40 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di Trevisan e altra palla break per la polacca.

30-30 Splendida palla corta di Swiatek, ottima finta con il rovescio in top.

30-15 Servizio slice ben fatto da Trevisan e out il dritto di Swiatek.

15-15 Splendido dritto lungolinea di Martina.

0-15 Risposta un po’ fortunosa di Swiatek con un rovescio che assume una traiettoria imprendibile.

Stecca con il rovescio Trevisan e Swiatek si porta sul 2-0 purtroppo in questo 2° set. L’azzurra ora deve assolutamente tenere la battuta.

Vantaggio Swiatek con il rovescio lungolinea fa male la polacca.

40-40 Poco decisa Trevisan che su un drop shot non ben fatto, tira in maniera troppo soft il passante con il dritto.

Vantaggio Trevisan, colpisce non in maniera corretta Swiatek con il rovescio lungolinea.

40-40 Dritto sulla riga di Swiatek e lungo il salvataggio di Trevisan.

30-40 Splendido rovescio incrociato stretto di Swiatek in uscita dal servizio.

15-40 Errore in manovra con il dritto a sventaglio di Swiatek.

15-30 Bravissima Trevisan a tener botta prima alla smorzata e poi al pallonetto di Swiatek. Alla fine l’azzurra la spunta, con l’errore dell’avversaria.

15-15 Splendida smorzata di Trevisan che, dopo un’ottima pressione da fondo, ha concluso lucidamente.

15-0 Stecca la risposta di rovescio Trevisan al servizio.

Cresce la Swiatek e con un rovescio incrociato devastante conquista il 1° game, niente da fare per Trevisan. 1-0 e break per lei nel 2° set.

30-40 Sulla riga il dritto lungolinea di Swiatek, che sta facendo valere la sua maggior potenza.

30-30 Out la risposta di rovescio la polacca.

15-30 Brava Swiatak con il rovescio incrociato, buttando fuori dal campo Trevisan. Dritto incrociato out dell’italiana.

15-15 Errore col dritto in manovra della polacca.

0-15 Ennesimo rovescio lungolinea vincente di Swiatek.

Trevisan inizia il 2° set al servizio.

Colpisce male stavolta col dritto Trevisan e Swiatek si aggiudica il primo parziale sul 6-3.

Vantaggio Swiatek, bel pallonetto della polacca, con l’azzurra non lucidissima sulla contro-smorzata. Set-point!

40-40 Altro dritto lungolinea di Trevisan, molto incisiva con questo colpo.

Vantaggio Swiatek, lungo il rovescio lungolinea dell’azzurra, nuovo set-point.

40-40 Bravissima Trevisan, con il dritto lungolinea fa male e poi chiude con lo smash al rimbalzo.

Vantaggio Swiatek, con un bel dritto lungolinea sulla riga. Set-point.

40-40 Out la risposta di rovescio di Trevisan, forse inizia a piovere a Parigi.

30-40 Brava la polacca con il rovescio lungolinea, cogliendo di sorpresa Trevisan.

15-40 Bravissima Martina in difesa con il back di dritto e rovescio lungolinea lungo della polacca.

15-30 Brava la polacca con questo cambio lungolinea di dritto, in ritardo l’azzurra.

0-30 Altra risposta di dritto strepitosa di Trevisan, Swiatek ferma.

0-15 Splendido sventaglio col dritto mancino di Trevisan.

Fa male col rovescio lungolinea Swiatek e purtroppo ottiene il break! 5-3 per la polacca che andrà a servire per il 1° set.

30-40 Rovescio lungolinea di Swiatek che trova la riga. Palla break.

30-30 Brutto errore di Trevisan! Splendido servizio in slice e dritto lungolinea lungo. Che peccato!

30-15 Rovescio incrociato errato di Swiatek. Il vento incide in questi scambi.

15-15 Errore pesante di Trevisan che non è riuscita a trovare bene la palla.

15-0 Sbaglia col dritto Swiatek che, talvolta, perde la misure con questo colpo.

In rete il rovescio di Trevisan e sorpasso Swiatek in questo 1° set. Ora l’azzurra al servizio è chiamata a un gioco importante.

40-0 Lunga la risposta di dritto di Trevisan, su una prima robusta di Swiatek.

30-0 Ace centrale di Swiatek che comincia a fare male.

15-0 Sfonda con il dritto Swiatek che comincia a piegare le resistenze di Trevisan da fondo.

C’è il controbreak di Swiatek, fortunata in questo caso nello scambio, visto il colpo deviato sul nastro sulla riga. 3-3 in questo 1° set e polacca al servizio.

Troppo morbida la seconda di servizio di Trevisan e rovescio ottimo di Swiatek, palla break per la polacca.

40-40 Splendido dritto incrociato di Trevisan sulla riga, brava!

30-40 Servizio al corpo di Martina ed errore della polacca.

15-40 Smash risolutivo di Swiatek su un pallonetto troppo corto di Trevisan.

15-30 La polacca toglie il tempo col dritto, deve fare attenzione Trevisan.

15-15 Stecca col dritto la Swiatek in manovra.

0-15 Out il rovescio di Trevisan, che perde la misura del colpo in questo scambio.

Tiene il servizio Swiatek con una buona seconda di servizio con effetto beffardo. 3-2 Trevisan con break di vantaggio e azzurra al servizio.

40-30 Dritto potentissimo della polacca, niente da fare per l’azzurra.

30-30 Lungo il recupero di rovescio di Trevisan sul rovescio lungolinea di Swiatek.

15-30 Due dritti, un più bello dell’altro, di Trevisan. Strepitosa l’azzurra!

15-15 Brava Swiatek ad aprirsi il campo con il rovescio incrociato, chiudendo con il dritto. Niente da fare per Trevisan.

0-15 Dritto a sventaglio mancino potentissimo di Trevisan!

A ZERO! Ace con effetto slice sulla riga di Trevisan! 3-1 per l’azzurra nel 1° set, Swiatek al servizio.

40-0 GRANDISSIMO CROSS MANCINO DI DRITTO! Brava Martina.

30-0 Splendido attacco in controtempo di Trevisan, seguendo l’attacco con il rovescio e chiudendo con la giocata a rete.

15-0 Swiatek tenta un dritto anomalo da posizione complicata e la sua traiettoria va in rete.

Non controlla la risposta di dritto Trevisan, azzurra avanti 2-1 nel 1° set con break. La toscana andrà a servire

40-15 Servizio al corpo di Swiatek e niente da fare Trevisan, dritto in rete.

30-15 Sbaglia la smorzata la polacca.

30-0 Altro dritto molto profondo di Swiatek che vuol condurre le danze.

15-0 Non ha trovato profondità con il dritto Trevisan e Swiatek ne ha approfittato con il rovescio lungolinea.

Sparacchia out il dritto Swiatek e 2-0 per Trevisan che ha cominciato molto bene! La polacca al servizio.

Vantaggio Trevisan, bravissima l’azzurra a difendersi sul rovescio di Swiatek e dritto a sventaglio dell’italiana sulla riga.

40-40 Esagera con il rovescio Swiatek, non trovando il campo sulla seconda di servizio di Trevisan.

30-40 Grande rovescio lungolinea della Swiatek e palla del controbreak.

30-30 Pesante il dritto della Piatek che non concede spazio alla Trevisan.

30-15 Altro errore in manovra, con il rovescio, la Swiatek.

15-15 Ottima prima di servizio sul dritto di Swiatek e out la risposta della polacca.

0-15 Scappa in lunghezza il dritto di Trevisan, anche per il forte vento.

C’E’ IL BREAK!!!! Dritto mancino sul rovescio di Swiatek e subito avanti 1-0 l’azzurra. Trevisan 1-0 nel 1° set.

30-40 Subito palla break! Dritto incrociato di Swiatek deviato dal nastro e in corridoio.

30-30 Errore di rovescio in diagonale di Trevisan.

15-30 Bravissima Martina, con un ottimo dritto profondissimo, errore con il rovescio di Swiatek.

SI COMINCIA!

20.59: Iniziato il riscaldamento tra le due giocatrici.

20.56: Entrano sul campo del Philippe Chatrier le due giocatrici, dunque si dà seguito al programma originario.

20.53: Swiatek, infatti, viene dal nettissimo successo contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo), grande favorita per il successo finale. Martellando coi suoi colpi da fondo, Iga non ha dato scampo alla più quotata giocatrice e dunque si è prefigurato un incrocio del tutto inatteso a questi livelli

20.50: Un modo di intendere la pratica non così diffuso nel circuito femminile, vista la ricorrenza ad avere tenniste capaci di un solido rovescio bimane sul lato sinistro del campo, ma non certo di un colpo come quello di Trevisan. Sulla base di questo, la toscana vorrà creare difficoltà alla sua rivale polacca, assai dotata comunque sotto il profilo della potenza pura.

20.47: Un tipo di gioco molto particolare quello di Martina: un dritto mancino a disegnare il campo in maniera precisa e puntuale, mettendo in difficoltà l’avversaria in manovra

20.44: Sul Philippe Chatrier l’azzurra vuol continuare il suo sogno a Parigi, esprimendo quel tennis celestiale che le ha permesso di spingersi ben oltre le sue aspettative.

20.41: Dopo più di 5 ore di gioco, Schwartzman vince al quinto set contro Thiem e qualificazione per la prima volta in carriera in semifinale dell’argentino.

Delight for Diego 🙌@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

20.10 Thiem e Schwartzman sono al quinto set. A seguire toccherà finalmente all’azzurra.

17.25 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros tra Martina Trevisan e Igla Swiatek. Il match inizierà al termine di Schwartzman-Thiem, che al momento stanno giocando il secondo set.

Il programma di Trevisan-Swiatek – L’ordine di gioco Roland Garros (6 ottobre) – Gli italiani in campo (6 ottobre) – La presentazione del Roland Garros (6 ottobre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros tra Martina Trevisan e Igla Swiatek. Sul Philippe Chatrier l’azzurra vuol continuare il suo sogno a Parigi, esprimendo quel tennis celestiale che le ha permesso di spingersi ben oltre le sue aspettative.

Un tipo di gioco molto particolare quello di Martina: un dritto mancino a disegnare il campo in maniera precisa e puntuale, mettendo in difficoltà l’avversaria in manovra. Un modo di intendere la pratica non così diffuso nel circuito femminile, vista la ricorrenza ad avere tenniste capaci di un solido rovescio bimane sul lato sinistro del campo, ma non certo di un colpo come quello di Trevisan. Sulla base di questo, la toscana vorrà creare difficoltà alla sua rivale polacca, assai dotata comunque sotto il profilo della potenza pura.

Swiatek, infatti, viene dal nettissimo successo contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo), grande favorita per il successo finale. Martellando coi suoi colpi da fondo, Iga non ha dato scampo alla più quotata giocatrice e dunque si è prefigurato un incrocio del tutto inatteso a questi livelli. Una grande occasione per entrambe, con la polacca favorita rispetto all’italiana essenzialmente per un discorso di classifica generale. Tuttavia, come detto, la partita potrebbe animarsi sulla base delle differenze tecniche menzionate.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros tra Martina Trevisan e Igla Swiatek: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà il quarto match sul Centrale (inizio programma alle ore 11.00). Pertanto si dovrà attendere il pomeriggio francese per vedere il confronto. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse